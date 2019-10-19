Лесі Нікітюк – 32: маловідомі факти про харизматичну ведучу

Кумедна та запальна Леся Нікітюк перебуває на піку своєї слави. Зірку запрошують на рейтингові проекти, а світські заходи за її участю стають популярними.

Запальна КВН-щиця та співачка – у день народження Лесі Нікітюк журналісти LifeStyle 24 вирішили здивувати прихильників зірки маловідомими фактами з її біографії.

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Дитинство

Леся Нікітюк пишається своїм рідним містом, що неодноразово підтведжувала в розважальних шоу. Про те, що телеведуча родом з Хмельницького, пам'ятають всі глядачі та підписники її блогу. Однак мало хто знає, що батьки норовливої зірки – Катерина та Іван Нікітюк – працівники "Укрелектроапарату".

Нещодавно Леся Нікітюк згадувала, що в дитинстві у неї не було іграшок. Щоб придбати для себе популярну ляльку Барбі, артистка реалізувала перший свій бізнес. Леся Нікітюк брала з дому овочі та успішно продавала їх на ринку. Поки мама не спіймала доньку.

"Люди приходили, казали: "О, яка дівчинка красива сидить. Давай в неї купимо". Коли минуло 2 тижні, підходять чиїсь ноги. "Яка вартість яблук", – чую знайомий голос, піднімаю голову і кажу: "Для вас, мамо, безкоштовно". Вона дістала "заначку", додала до зароблених грошей потрібну суму і ми пішли купити ляльку Барбі. Тому, шановні батьки, балуйте своїх дітей, але не занадто, щоб всі розуміли: всього треба досягати самому", – з гумором розповіла Леся Нікітюк.

І справді, шлях до успіху телеведучої не був простим, однак вона наполегливо йшла до слави. Так, під час навчання у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії Леся Нікітюк вперше вийшла на сцену. Зірка була учасницею команди КВН – "Торнадо Люкс". Разом з гумористами вона зіграла одну з найвідоміших постановок "Галю, я в маршрутці", що зібрала понад 5 мільйонів переглядів.

Дивіться відео виступу команди "Торнадо Люкс" з Лесею Нікітюк "Галю, я в маршрутці":

Дебют на телебаченні

З 2009 року Леся Нікітюк та її подруга Ольга Панесенко виступали з кумедними номерами у розважальному проекті "Бігуді шоу". Однак гумористичні номери не принесли дівчатам бажаної слави. Відтак Леся Нікітюк вперше засвітилась на шоу "Розсміши коміка". Харизматична ведуча та акторка запам'яталась глядачам, а номери щоразу викликали сміх у Володимира Зеленського. Дівчата двічі виборювали перемогу – у шоу вони заробили 50 та 20 тисяч гривень.

Дивіться виступ Лесі Нікітюк та Ольги Панасенко на "Розсміши коміка" (відео):

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Вже після цього телеведуча отримує можливість добитись успіху та продовжити свою кар'єру на телебаченні. Лесю Нікітюк запрошують на популярне шоу "Орел и Решка", де вона вміло застосувала свій гумор. Яскрава українка спершу веде два сезони з Андрієм Бідняковим, після чого з нею продовжили контракт.

Мені довелось і стрибати, і пірнати, і ризикувати життям неодноразово. Я просто така людина: якщо не наважусь – потім буду шкодувати,

– розповідала в одному з інтерв'ю Леся Нікітюк.

Загалом телеведуча здійснила понад 450 перельотів та відвідала десятки країн світу. Паралельно телеведуча знімала свій блог, який приносив їй ще більше популярність, адже 2 мільйони користувачів мережі активно стежать за кумедними дописами зірки. Окрім цього, Леся Нікітюк стала справжньою окрасою шоу "Леся Здеся", "Вокруг М", "Хто зверху" та "Танці з зірками". В останньому зірка і досі бере участь, дивуючи майстерністю та неймовірними перевтіленнями.

Талановита, харизматична, дотепна та непередбачувана Леся Нікітюк є улюбленицею країни. Кожна її фраза викликає усмішку, від чого зіркою захоплюються не тільки прихильники, але й колеги в шоу-бізнесі. Здається, що жодна ціль, яку ставить перед собою артистка, не має шансу на провал.