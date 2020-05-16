Леся Нікітюк похизувалася спокусливими формами та заговорила про пластику: фото

Яскрава та запальна українська блогерка і телеведуча Леся Нікітюк продовжує розбурхувати мережу. Днями вона поділилася кумедною світлиною, де показала як би виглядала після пластичних операцій.

На нові публікації Лесі з нетерпінням чекають більш, ніж 3 мільйони підписників. Нікітюк поділилася черговою звабливою світлиною та заговорила про актуальну тему для багатьох дівчат – пластику та естетичну хірургію. На її особистій сторінці в інстаграмі з'явився відповідний допис.

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Блогерка позує перед камерою у вбранні від улюбленого бренду. Вона одягнена у блакитний костюм із принтом у вигляді розколотого кокосового горіха, який складається із топу та коротких шортів. Такий комплект гарно підкреслив апетитні сідниці телеведучої та її стрункі ніжки. Волосся красуня вклала рівно, а на обличчі зробила легенький макіяж.



Леся Нікітюк похизувалася апетитними формами / Instagram / @lesia_nikituk

На другому знімку Леся вирішила трішки проекспериментувати із зовнішністю за допомогою фотошопу. Вона кардинально змінила риси свого обличчя: збільшила очі та змінила їх колір, губи зробила більш пухкими, а також зробила акцент на вилицях.

Що б ви хотіли змінити на обличчі? Ніс, губи, вилиці? Зізнавайтеся, хто з вас щось собі колов? Якщо у мене в підписниках є косметологи, напишіть, до яких процедур найчастіше вдаються дівчата,

– написала під фото Леді Ле.



Леся Нікітюк заговорила про пластичні операції / Instagram / @lesia_nikituk