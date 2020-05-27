Леся Нікітюк похизувалася стрункими ногами у Гідропарку в Києві: спекотне фото

Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк не втрачає жодної можливості, щоб похизуватися стрункою фігурою. Оскільки в теплі країни поки що не вдається поїхати, то зірка вирішила позувати в купальнику в київському Гідропарку.

Яскрава та запальна Леся Нікітюк не припиняє дивувати своїх шанувальників. Майже три з половиною мільйони підписників чекають на її нові публікації. Знаменитість часто ділиться на особистій сторінці в інстаграмі еротичними світлинами.

Читайте також: У сітчастому боді: оголена Леся Нікітюк розбурхала мережу еротичним образом

Телеведуча не соромиться показувати своє життя шанувальникам і добре володіє самоіронією. Вона вміє пожартувати над собою та не боїться думки оточуючих. Щодня вона показує найяскравіші моменти величезній аудиторії в інстаграмі.

У фотоблогу Лесі з'явилося чергове еротичне фото. Вона опублікувала кадр, який зробила в Гідропарку, що розташований в столиці. Нікітюк неодноразово зазначала, що шалено сумує за подорожами, які до карантину були невід'ємною частиною її життя. А у підписі під цим фото поділилася, що дуже хоче на море.

На знімку Леся зображена у звабливій позі. Вона сидить на піску у відвертому чорно-зеленому купальнику. Акцент зробила на декольте та похизувалася довгими стрункими ногами. Розкішне волосся зірка вклала рівно, а на обличчі зробила виразний макіяж, у якому підкреслила очі.



Леся Нікітюк у київському Гідропарку / Instagram / @lesia_nikituk