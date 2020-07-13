Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк продовжує розбурхувати мережу своїми аутфітами. Вона показала незвичний образ, який приміряла на зйомках.

Яскрава та запальна знаменитість не боїться експериментувати із зовнішністю. Вона з сміливістю приміряє оригінальні вбрання та у будь-якому з них виглядає неперевершено. На особистій сторінці в інстаграмі Леся оприлюднила фото, на якому постала у яскравому та неординарному образі.

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Образ Лесі Нікітюк

На чергових зйомках Нікітюк приміряла look, який складався з кофти, яка закривала навіть пальці, та лосинів. Одяг мав забарвлення, яке складалося із різних відтінків синього кольору. Також увагу привертає незвична для Лесі зачіска. Блогерка зчепила волосся у високий хвіст та заплела косу, залишивши чубчик спереду. Її вуха прикрашали мінімалістичні сережки квадратної форми, а на обличчі вона зробила макіяж у нюдових відтніках.

"Від сьогодні називайте мене Леся Хамеліонівна", – жартома підписала фото зірка.

За день публікацію вподобали майже сто тисяч разів. Фоловери активно коментують світлину та зазначають, що Леся, як завжди, виглядає неперевершено. Вона показала стильний look, від якого в захваті навіть колеги. Зокрема, фото прокоментували Даша Астаф'єва та Мішель Андраде.