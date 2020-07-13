Леся Нікітюк приголомшила прихильників неординарним образом: яскраве фото
Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк продовжує розбурхувати мережу своїми аутфітами. Вона показала незвичний образ, який приміряла на зйомках.
Яскрава та запальна знаменитість не боїться експериментувати із зовнішністю. Вона з сміливістю приміряє оригінальні вбрання та у будь-якому з них виглядає неперевершено. На особистій сторінці в інстаграмі Леся оприлюднила фото, на якому постала у яскравому та неординарному образі.
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Образ Лесі Нікітюк
На чергових зйомках Нікітюк приміряла look, який складався з кофти, яка закривала навіть пальці, та лосинів. Одяг мав забарвлення, яке складалося із різних відтінків синього кольору. Також увагу привертає незвична для Лесі зачіска. Блогерка зчепила волосся у високий хвіст та заплела косу, залишивши чубчик спереду. Її вуха прикрашали мінімалістичні сережки квадратної форми, а на обличчі вона зробила макіяж у нюдових відтніках.
"Від сьогодні називайте мене Леся Хамеліонівна", – жартома підписала фото зірка.
За день публікацію вподобали майже сто тисяч разів. Фоловери активно коментують світлину та зазначають, що Леся, як завжди, виглядає неперевершено. Вона показала стильний look, від якого в захваті навіть колеги. Зокрема, фото прокоментували Даша Астаф'єва та Мішель Андраде.