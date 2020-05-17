Леся Нікітюк прикрила відверте декольте букетом півоній: пікантне фото

Успішна телеведуча продовжує "карантинити" у рідному Хмельницькому. Леся Нікітюк черговою зйомкою доводить, що їй личать як вишукані сукні, так і стрітстайл-образи. На нових фото зірка постала у вбранні total black, а відверте декольте прикрила букетом півоній.

Домашніми фотосесіями Леся Нікітюк ділиться на особистій сторінці в інстаграмі. Після послаблення карантину телеведуча ненадовго завітала до столиці, а нині знову відправилася в гості до батьків у Хмельницький. Там вона радо влаштовує зйомки у саду приватного будинку рідних.

До теми Леся Нікітюк похизувалася спокусливими формами та заговорила про пластику: фото

Леся Нікітюк позувала в образі total black. На ній обтислі чорні штани, які підкреслюють фігуристі форми, та топ з оголеними плечима та пікантним вирізом на грудях. Ведуча вирішила приховати таку відвертість за пишним букетом насичено-рожевих півоній, які гармоніювали з кольором помади зірки. Відкриту шию вона прикрасила кількома лаконічними ланцюжками, а обличчя сховала за чорною кепкою, розпустивши волосся.

Фоловери схвально оцінили такий зухвалий образ Лесі Нікітюк та зауважили, що своєю красою і шармом вона затьмарила навіть розкішний букет. Менше, ніж за добу, допис набрав понад 200 тисяч лайків. Судячи з активності підписників, знаменитість продовжить експериментувати зі стилем.



Леся Нікітюк прикрила відверте декольте букетом півоній / Фото: Instagram / @lesia_nikituk



Леся Нікітюк прикрила відверте декольте букетом півоній / Фото: Instagram / @lesia_nikituk

Нагадаємо, що Леся Нікітюк не вперше позує на камеру з квітами. Раніше вона показала не менш вдалий look з бузком у руках в подібному топі білого кольору, ледь оголивши підтягнутий живіт.