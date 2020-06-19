Популярна телеведуча вирізняється особливим почуттям гумором серед зірок українського шоу-бізнесу. Леся Нікітюк сміливо жартує над собою та не соромиться бути кумедною. Народна улюблениця показала серію фото з чоловіком, які не можуть не розвеселити.

Зараз Леся Нікітюк перебуває на зйомках програми "Le Маршрутка" в Чернігові, куди відправилася одразу після послаблення карантинних обмежень. Разом з командою вони не лише готують новий сезон, а й створюють розважальний контент для блогу ведучої в інстаграмі.

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Так, Нікітюк показала серію кумедних фото, на яких втілила популярну серед закоханих пар ідею. На першій світлині вона постала на тлі квітника, тримаючи за руку чоловіка та акцентуючи на його годиннику. Інший кадр зірка зробила в тій же позі, проте замість руки взяла чоловіка за сандалі, які він одягнув з шкарпетками.

Як з'ясувалося, героєм нової зйомки знаменитості став водій тревел-шоу "Le Маршрутка", обновкою якого вирішила похизуватися колега. Сандалі зірка назвала "ізіки", подібно до популярних літніх кросівок марки Adidas.

Справжня жінка завжди повинна все тримати у своїх руках,

– жартівливо прокоментувала Леся Нікітюк курйозні фото.

Сама ж ведуча позувала в стильному топі з тропічним принтом та сірих штанах, які спокусливо акцентували на її струнких ногах та сідницях. Волосся блондинка залишила розпущеним, а макіяжем виділила очі. Не забула вона й про аксесуари – сережки-кільця та перлове намисто.





Леся Нікітюк спантеличила мережу серією фото / Фото Instagram / @lesia_nikituk

Реакція мережі

Фоловери телеведучої полюбляють подібні жарти від кумира. Всього за кілька годин вони залишили понад 80 тисяч лайків та тисячі коментарів під дописом. Вічний "тренд" шкарпетки на сандалі не залишив байдужими жіночу аудиторію, яка зчинила шквал обговорення у мережі: "Улюблена тема мого чоловіка – сандалики на шкарпетки", "2020 року модель", "Почуття гумору на висоті".