Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк відправилася в Карпати. Зірка поділилася кадрами, які захоплюють. Вона відвідала найвищу гірську гойдалку та показала неймовірно красиві краєвиди.

Леся Нікітюк не перестає вражати шанувальників. Три з половиною мільйони підписників на її особистій сторінці в інстаграмі з нетерпінням чекають на нові публікації своєї улюблениці. І вона радує їх знімками ледь не щодня.

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Під час зйомок нової програми "ЛеМаршрутка" Леся Нікітюк відправилася в Карпати. Оскільки цього року пандемія коронавірусу внесла свої корективи у плани відпочивальників, які надають перевагу відпусткам на березі моря чи океану, то блогерка вирішила показати, які красиві місця є в Україні.

Для того, щоб сповна насолодитися літньою відпусткою, не обов'язково покидати країну. Не варто забувати про те, що наша Баткьівщина багата на цікаві, мальовничі місця, від яких перехоплює подих. Зокрема, на увагу туристів заслуговують величні Карпати.

Леся Нікітюк для поїздки в гори обрала два образи. Спершу, вона опублікувала серію світлин, де постала у бежевій кофті та штанах кольору хакі. Поєднала такий look із білими кросівками. Волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах.

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Друга публікація зачарувала прихильників Нікітюк мальовничим пейзажем. Леся побувала на найвищій карпатській гойдалці та зображена на тлі неймовірно красивих гір.

Для такої розваги вона обрала яскравий зелений комбінезон та доповнила його чорною спідницею. Поєднала спортивний образ із фіолетовими кросівками. Довге біляве волосся знаменитість вклала рівно і зробила макіяж, підкресливши великі блакитні очі.

У дописах Леся зазначала, що наша країна дуже красива. Потрібно цінувати її природу та оберігати.

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