Популярна ведуча та народна улюблениця Леся Нікітюк подорожує Україною у рамках проєкту Le Маршрутка. Зйомки програми зараз відбуваються на Західній Україні. Зірка влаштувала фотосесію на фоні карпатських гір та озера Синевир.

Телеведуча привертає увагу прихильників майже кожним своїм дописом в інстаграмі. У знаменитості понад 3 мільйони підписників, тож світлини збирають чимало лайків та коментарів.

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Леся Нікітюк на Закарпатті

Зараз телеведуча активно подорожує Україною та ділиться з фоловерами мальовничими пейзажами на своїй особистій сторінці в інстаграмі. Леся Нікітюк перебуває на Закарпатті, тож вирушила до найбільшого озера Карпат – Синевир. Воно розташоване в Міжгірському районі Закарпатської області, в гірському масиві Внутрішні Ґорґани.

Знаменитість позує на фоні ялин вік яких сягає 140-160 років. Кадр Нікітюк зробила на так званій зіниці блакитного ока – невеликому острівцю посередині озера. В народі Синевир ще називають Морським оком.



Леся Нікітюк на озері Синевир / Фото Instagram / @lesia_nikituk

Цьому неймовірно краєвидному місцю Леся Нікітюк присвятила допис та зазначила, що перебуваючи на Синевирі – здійснилася її мрія.

Нарешті здійснилася ще одна моя мрія – побувати на озері Синевир. А ви знали що йому вже 10 тис. років? А те що воно глибше ніж Азовське море? Вода в озері дуже чиста, завдяки цьому тут живе три види форелі. Купатися тут не можна, тільки плавати на плоту — бокорі. Я вчора гребла,

– написала телеведуча.

Образ Лесі Нікітюк

Для фотографії телеведуча обрала красивий та легкий літній look. Дівчина приміряла білий топ. На верх вона одягнула білу сорочку, яку спокусливо заправила у кремові шорти з масивним ремнем. Її образ завершили масивні кросівки білого кольору, намисто на шиї та акуратно зібране волосся у хвіст.



Леся Нікітюк подорожує Україною / Фото Instagram / @lesia_nikituk

Нещодавно в такому ж образі Леся Нікітюк знайшла "шматочок колоритної Румунії в Україні". Знаменитість позувала на фоні килимів з маленькою собачкою, демонструючи свої стрункі ноги.