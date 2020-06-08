Леся Нікітюк зачарувала мережу літнім образом: дивовижні фото
Українська блогерка і телеведуча Леся Нікітюк вкотре показала свій стиль. Вона поділилася світлинами, на яких постала у вбранні, що гарно підійде для теплих літніх днів.
Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників. На її публікації з нетерпінням чекають майже три з половиною мільйони користувачів мережі інстаграм. А вона з радістю ділиться варіантами стильних аутфітів та новинами з життя.
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Літній образ Лесі Нікітюк
Блогерка позувала на рожево-білому фоні. Поруч із нею бачимо зелені квіти, які створюють літню атмосферу. Вона одягнена у лляний костюм ніжно-рожевого кольору, який складається із сорочки та шортів. Такий look гарно підійде для сонячної погоди.
Літній образ Лесі Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk
Серед аксесуарів аутфіт телеведучої доповнювали підвіски з перлами та вишуканий годинник. Волосся зірка вклала в легкі локони, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на губах. Вона нафарбувала їх матовою помадою нюдового кольору.
Продовжуєм носити маску і користуватися антисептиком. Але хоча б можна сходити на шопінг,
– написала в дописі знаменитість.
Стильна Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk