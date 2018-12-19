Леся Нікітюк анонсувала створення власного проекту: несподівана заява зірки

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Леся Нікітюк започаткує власне шоу
Леся Нікітюк започаткує власне шоу / Instagram / @lesia_nikituk

Черговою зіркою розважальної програми "Слава+" стала популярна телеведуча Леся Нікітюк. Знаменитість зробила несподівану заяву під час спілкування з журналістом Славою Дьоміним.

Як відомо, Леся Нікітюк отримала чималу популярність після участі у розважальних проектах "Орел и Решка", "Вокруг М" та "Леся здеся". Такий тріумфальний старт знаменитості допоміг їй підкорити українських глядачів та стати справжньою народною зіркою. Згодом запальна Леся стала учасницею шоу "Танці з зірками 2018" та "Хто зверху". Свій успіх вона прокоментувала під час випуску "Слава+", що виходить щосереди на "Люкс ФМ"

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Леся Іванівна Нікітюк – це як проект, який показує, що простота, відвертість і щирість є найголовнішим у нашому шоу-бізнесі,
– розповіла телеведуча. 

Після низки успішних телепроектів Леся Нікітюк прагне створити власне шоу. Знаменитість придумала концепцію та зізналась, що воно буде про подорожі.

"Це буде шоу про Україну. Мені б хотілося, щоб відома мандрівниця Леся Іванівна Нікітюк, яка побачила багато країн, показала в правильному кольорі нашу державу, тому що у нас є і гори, і ріки, і каньйони, і просто фантастичні люди", – додала зірка. 

За словами телеведучої, Україна не буде ділитись на міста, а розділятиме випуски на напрямки. Відтак у шоу Лесі Нікітюк будуть показані і села, і райони. 

Дивіться повний випуск шоу "Слава+" з Лесею Нікітюк (відео):

 

Теги: LifeStyle Новини України Леся Нікітюк
Джерело: Lifestyle
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