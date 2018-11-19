Леся Нікітюк гостро прокоментувала заяви хейтерів щодо її участі у фіналі "Танці з зірками 2018"

40
Танці з зірками 2018: Леся Нікітюк
Танці з зірками 2018: Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

Вже 25 листопада всі прихильники шоу "Танці з зірками 2018" дізнаються ім'я переможця проекту. А поки ж мережа вибухнула обуренням через результати півфіналу.

За результатами голосування журі та глядачів, шоу покинули Павло Вишняков і Юлія Сахневич. Пара не потрапляла у зону ризику, а члени журі називали їх фаворитами шоу "Танці з зірками 2018".

Читайте також: Парі з Ямою та епатаж з Поляковою: чим відзначились виступи Лесі Нікітюк на "Танцях з зірками"

Водночас Лесю Нікітюк та Максима Єжова, які отримали найменшу кількість балів від зіркових суддів, врятували глядачі. Саме цей факт найбільше обурив хейтерів, які засипали офіційну сторінку шоу гнівними повідомленнями. На такі заяви відреагувала Леся Нікітюк. 

Всім тим, хто не погоджується з моїм виходом у фінал народного шоу "Танці з зірками", хочеться сказати наступне: друзі, голосуйте за свої улюблені пари. А ви, учасники, зробіть все можливе, щоб за вас голосували,
– заявила Леся Нікітюк. 

 

Окрім цього, телеведуча з гумором відреагувала на низькі оцінки від суддів та їх критику. Зокрема, Катерина Кухар і Влад Яма зазначили, що вправність Лесі Нікітюк на паркеті не дотягує до фіналу шоу. На це зірка кумедно відреагувала, створивши картинку, де судді зайняли місце учасників, а телеведуча з Дмитром Комаровим та Павлом Зібровим виставили їм низькі оцінки. 

 

 

 

Теги: Новини України LifeStyle Леся Нікітюк Скандал
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
20 листопада 09:01 Хто переможе в шоу "Танці з зірками 2018"? Ваша думка
6789
Міккі Маус – найстаріша в світі миша
19 листопада 20:02 Міккі Маус – найстаріша в світі миша
Борис Немировський 575
Х-фактор 9 сезон: список учасників, які потрапили в прямі ефіри
19 листопада 17:17 Х-фактор 9 сезон: список учасників, які потрапили в прямі ефіри
1681
Як очистити пори обличчя в домашніх умовах: ефективні способи
19 листопада 11:32 Як очистити пори обличчя в домашніх умовах: ефективні способи
2494
Мартіну Скорсезе – 76: найкращі фільми видатного кінорежисера
17 листопада 18:55 Мартіну Скорсезе – 76: найкращі фільми видатного кінорежисера
Анастасія Ковач-Петрушенко 3557
Рейчел Мак-Адамс – 40! 4 лайфхаки краси від голлівудської акторки
17 листопада 10:05 Рейчел Мак-Адамс – 40! 4 лайфхаки краси від голлівудської акторки
Юлія Девда 1970
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук