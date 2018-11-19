Леся Нікітюк гостро прокоментувала заяви хейтерів щодо її участі у фіналі "Танці з зірками 2018"

Вже 25 листопада всі прихильники шоу "Танці з зірками 2018" дізнаються ім'я переможця проекту. А поки ж мережа вибухнула обуренням через результати півфіналу.

За результатами голосування журі та глядачів, шоу покинули Павло Вишняков і Юлія Сахневич. Пара не потрапляла у зону ризику, а члени журі називали їх фаворитами шоу "Танці з зірками 2018".

Читайте також: Парі з Ямою та епатаж з Поляковою: чим відзначились виступи Лесі Нікітюк на "Танцях з зірками"

Водночас Лесю Нікітюк та Максима Єжова, які отримали найменшу кількість балів від зіркових суддів, врятували глядачі. Саме цей факт найбільше обурив хейтерів, які засипали офіційну сторінку шоу гнівними повідомленнями. На такі заяви відреагувала Леся Нікітюк.

Всім тим, хто не погоджується з моїм виходом у фінал народного шоу "Танці з зірками", хочеться сказати наступне: друзі, голосуйте за свої улюблені пари. А ви, учасники, зробіть все можливе, щоб за вас голосували,

– заявила Леся Нікітюк.

Окрім цього, телеведуча з гумором відреагувала на низькі оцінки від суддів та їх критику. Зокрема, Катерина Кухар і Влад Яма зазначили, що вправність Лесі Нікітюк на паркеті не дотягує до фіналу шоу. На це зірка кумедно відреагувала, створивши картинку, де судді зайняли місце учасників, а телеведуча з Дмитром Комаровим та Павлом Зібровим виставили їм низькі оцінки.