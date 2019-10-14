Леся Нікітюк курйозно пояснила зміну іміджу, спародіювавши відому телеведучу

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Леся Нікітюк пояснила раптову зміну іміджу
Леся Нікітюк пояснила раптову зміну іміджу / Instagram / @lesia_nikituk

Популярна ведуча Леся Нікітюк опублікувала курйозне відео, в якому з гумором пояснила зміну іміджу. Зірка записала ролик, спародіювавши програму "Без табу" з Ольгою Герасим'юк.

Днями на інстаграм-сторінці Леся Нікітюк похизувалась оновленим іміджем. Телеведуча перефарбувала волосся у рожевий колір, що у мережі вже назвали образом ляльки Барбі. Та не минуло й кілько днів, як Леся Нікітюк вирішила пояснити раптову зміну зачіски, обравши для цього кумедну форму. 

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Знаменита телеведуча записала ролик, де спародіювала свою колегу Ольгу Герасим'юк. Леся Нікітюк наче стала героїнею шоу "Без табу", яке було популярним вкінці 1990-их. Зірка зізналась, що зміна іміджу була частиною її челенджу #TODAYIWILL, який днями стартував у мережі. Леся Нікітюк закликала прихильників долучитись до своєрідного флешмобу та зробити те, на що вони давно не наважувалися. 

Ти ніколи не крутив хвоста корові? Ніколи не їздив в плацкарті? Ти зі столиці, але ніколи не був в селі? Кинь собі виклик, приєднуйся до челенджу #TODAYIWILL... От я встала зранку, зрозуміла, що хочу щось нове і перефарбувала волосся,
– зазначила Леся Нікітюк. 

Окрім цього, телеведуча одразу ж анонсувала нагороду для переможця челенджу. Леся Нікітюк запише пісню спільно з прихильником, який зуміє вразити її оригінальністю в рамках #TODAYIWILL. 

Це не вперше Леся Нікітюк перевтілюється в Ольгу Герасим'юк. Подібна пародія допомогла харизматичній КВНщині виграти 50 тисяч гривень у шоу "Розсміши коміка". Тоді Леся Нікітюк виступала у тандемі з подругою Ольгою Панасенко, а після розважального проєкту розпочала свою телевізійну кар'єру. 

Дивіться виступ Лесі Нікітюк на "Розсміши коміка": відео

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Леся Нікітюк
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