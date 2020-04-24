Леся Нікітюк на карантині сумує за подорожами: де ще не встигла побувати телеведуча

Популярна українська блогерка і телеведуча Леся Нікітюк до впровадження карантину багато подорожувала. Дівчині вдалося відвідати більшість країн світу та навіть найменші острови. Проте залишилося декілька місць, у які красуня відправиться після пандемії коронавірусу.

Леся Нікітюк відома завдяки багатьом телевізійним шоу, зокрема "Орел і Решка". З цим проєктом вона відвідала десятки країн і побувала у різних куточках планети. Та після закінчення своєї роботи в програмі блогерка продовжила подорожувати та вивчати світ самостійно. Про місця, у яких досі не встигла побувати, Леся розповіла на особистій сторінці в інстаграмі.

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У фотоблогу Нікітюк розмістила архівні світлини з Парижа. Дівчина позує у стильному чорному вбранні на фоні Ейфелевої вежі з бокалом вина в руках. Особливого шарму знімку додають сонцезахисні окуляри оригінальної форми та мінімалістичні підвіски на шиї. Волосся зірка вклала в локони, а на обличчі зробила легкий макіяж з коричневою помадою на губах.

У публікації Леся зізналася, що дуже сумує за перельотами. Їй залишилося відвідати всього декілька країн: Бразилію, Аргентину, Парагвай, Уругвай, Чилі, Мексику, Аляску та Ісландію.

На випадок, якщо Леся забула якусь країну, попросила прихильників зазначити її у коментарях під фото.