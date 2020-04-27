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Леся Нікітюк на Мальдівах: архівні фото блогерки

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Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк на карантині сумує за подорожами та ділиться з прихильниками архівними світлинами з різних куточків планети. Днями вона показала райський сніданок на Мальдівах.

Леся Нікітюк відвідала майже усі країни та навіть встигла побувати на найменших островах. Та вона не приховує те, що сумує за мандрівками та вже планує, куди відправиться після карантину. Всім цим ділиться на особистій сторінці в інстаграмі.

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Блогерка звикла подорожувати та ледь не щотижня бувати у новій країні. Та карантин вніс значні корективи у її плани і тепер вона відпочиває у рідному Хмельницькому. 

Леся активно поширювала у своєму фотоблогу знімки з подорожей, а в ізоляції їй доводиться ділиться архівними кадрами.

Днями вона опублікувала фотографії, де показала ідеальний ранок на Мальдівах. Зірка позує на фоні океану, перед нею накритий розкішний стіл з вишуканими екзотичними стравами. Телеведуча одягнена в білий топ та низ в чорно-білу дрібну клітинку. На голові в неї бачимо солом'яну панаму, а на обличчі – чорні сонцезахисні окуляри. 

Добрий мальдівський ранок! Давайте сьогодні заплануємо поїздки. Хто куди рване після карантину?
– запитала в публікації Нікітюк.

Леся Нікітюк
Леся Нікітюк на Мальдівах / Instagram / @lesia_nikituk

Леся Нікітюк
У Лесі Нікітюк злетіла панама / Instagram / @lesia_nikituk

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Карантин в Україні 2020 Відпочинок Мальдіви Леся Нікітюк
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