Леся Нікітюк неочікувано пофарбувала волосся у рожевий колір: фото

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк приголомшила шанувальників новою зміною у своїй зовнішності, яка стала яскравими модним експериментом.

Так, телеведуча вирішила змінити відтінок волосся. Стилісти підібрали Лесі Нікітюк стильний рожевий колір, у який фарбується чимало зірок у цьому сезоні.

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У підписі до фото знаменитість заінтригувала підписників варіантами, чому вона вирішила змінити імідж.

Червону ниточку на лівій руці помітили? Або відразу на волосся подивилися? Так, перефарбувалася. Як думаєте, чому? 1. Буде щось цікаве, 2. Психанула, 3. Джареду не подобаються білявки,

– написала Нікітюк.

Додамо, під час Тижня моди у Мілані молодша сестра блогерки К'яри Ферраньї Валентина спробувала fashion-експеримент. Дівчина також перефарбувалася у рожевий колір.

Схожий тренд спробувала й сестра супермоделі Кейт Мосс Лотті і зірка "Гри престолів" Мейсі Вільямс.