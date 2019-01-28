Леся Нікітюк осідлала велосипед: кумедні фото

Телеведуча Леся Нікітюк продовжує райський відпочинок на Мальдівах. Зірка не тільки ніжиться на пляжі, але й розважається.

У своєму блозі Леся Нікітюк поділилась черговими яскравими кадрами з відпустки. Перед камерою вона постала у стильній сукні з червоно-чорним принтом. Свій пляжний образ вона доповнила квіткою, вплетеною у волосся.

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Таке стильне вбрання Леся Нікітюк обрала для велосипедної прогулянки. Телеведуча не приховувала свого захвату від розваги, зробивши серію кумедних фото.

"Ще ніколи катання на звичайному велосипеді не приносило стільки задоволення! Можна з розгону в океан, а можна їхати, дивитись на красу і в’їхати не у стовб, а в пальму! Оце вже екзотика. Рух на острові лівосторонній", – поділилась Леся Нікітюк.



Леся Нікітюк на острові Маврикій / Instagram / @ lesia_nikituk



Телеведуча Леся Нікітюк на відпочинку / Instagram / @ lesia_nikituk



Леся Нікітюк покаталась на велосипеді / Instagram / @ lesia_nikituk