Леся Нікітюк отримає особливу роль у 4 випуску "Танці з зірками 2019"

Популярна телеведуча Леся Нікітюк погодилась взяти участь у зйомках розважального проєкту "Танці з зірками 2019". Знаменитість не буде виходити на паркет, однак стане однією з ведучих 4 випуску шоу і "тамадою".

Як відомо, після прем'єри проєкту "Танці з зірками 2019" організатори оголосили, що незмінним ведучим буде Юрій Горбунов. Щонеділі проводити шоу йому допомагатиме Тіна Кароль. А от ведучі балкону щоразу змінюватимуться: так, в цій ролі вже встигли постати Ігор Ласточкін, Олег Винник та Наталія Могилевська.

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У 4 випуску "Танців", який відбудеться 15 вересня, співведучою буде Леся Нікітюк. Для зірки цей проєкт є добре знайомим, адже у 2018 році вона була однією з учасниць, за яку глядачі найбільше віддавали свої голоси. Тому, попри критику суддів, Леся Нікітюк зуміла дійти до фіналу та зайняти друге місце у шоу "Танці з зірками 2018".

Наразі представники проєкту встигли оголосити, що новий випуск буде проходити під назвою "Вечір кохання". Учасники будуть презентувати романтичні постановки, а Катерина Кухар, яка є однією з суддів, офіційно вийде заміж за свого чоловіка Олександра Стоянова. Вести церемонію розпису будуть Юрій Горбунов і Тіна Кароль, а от "тамадою" яскравого весілля стане Леся Нікітюк. За попередніми даними, телеведуча буде влаштовувати конкурси, до яких залучить всіх учасників "Танці з зірками 2019".

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"Танці з зірками"– це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Танці оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари. У 2019 році суддівські крісла зайняли прима-балерина Катерина Кухар, знамениті хореографи Влад Яма та Франциско Гомес.



Вперше проєкт "Танці з зірками" на українському телебаченні з'явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1. Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проєкт "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". Тоді ж перемогу отримала співачка Наталія Могилевська та хореограф Ігор Кузьменко. Після цього було проведено ще один сезон, де перемогу отримав комік Ігор Ласточкін та хореограф Ілона Гвоздьова.