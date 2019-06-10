Леся Нікітюк перешила вінтажну сукню своєї мами: фото до та після змін

852 Читать новость на русском
Леся Нікітюк перешила вбрання мами
Леся Нікітюк перешила вбрання мами / Instagram / @lesia_nikituk

Здавалося б, старі речі втрачають свою актуальність, адже світ моди диктує все нові тренди. Однак українська телеведуча Леся Нікітюк довела зворотне, показавши, як можна перешити сукню.

Відповідними знімками вона похизувалась на своїй офіційній Instagram-сторінці. У легкому шифоновому вбранні Леся Нікітюк, як і зазвичай, засвітила стрункі ноги. Однак вже у дописі телеведуча пояснила, що ця сукня є дуже особливою. 

Читайте також: Як носити сукні з квітковим принтом: яскравий приклад Ольги Сумської

Як виявилось, артистка перешила вінтажне плаття, якому 34 роки. Це зірка продемонструвала на іншому фото, де маленька Леся Нікітюк позує перед камерою поряд з батьками. При цьому її мама вбрана у сукню з таким же принтом.

Довгоочікуваний допис про мамину сукню! Ми її трішки перешили і вона прекрасна. Вбранню 34 роки... Тату, витягуй свій плащ,
– з гумором написала Леся Нікітюк. 

Відомо, що допомогли телеведучій перешити сукню дизайнери шоу "Хто зверху?", які й додали сучасності вбранню. Ймовірно, цей образ Лесі Нікітюк глядачі зможуть побачити в одному з випусків розважального проекту.

Леся Нікітюк у вінтажній сукні
Леся Нікітюк у вінтажній сукні / Instagram / @lesia_nikituk

Телеведуча Леся Нікітюк
Телеведуча Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

blog_ava
Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
сьогодні
27663
Теги: LifeStyle Стиль і мода Леся Нікітюк
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Макіяж на випускний 2019: головні тренди та красиві ідеї у фото та відео
сьогодні 14:24 Макіяж на випускний 2019: головні тренди та красиві ідеї у фото та відео
52
Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
сьогодні 11:21 Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
Юлія Турелик 27662
Тиждень у Валенсії: що подивитися та куди піти
9 червня 14:40 Тиждень у Валенсії: що подивитися та куди піти
Михайло Гема 279
Джонні Деппу – 56: історії семи найгучніших романів серцеїда зі стажем
9 червня 13:58 Джонні Деппу – 56: історії семи найгучніших романів серцеїда зі стажем
Марта Вересюк 1812
Велика маленька брехня 2 сезон: 10 фактів про серіал, які варто знати
9 червня 11:31 Велика маленька брехня 2 сезон: 10 фактів про серіал, які варто знати
3131
Новини
Більше новин
Залиште відгук