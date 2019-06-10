Леся Нікітюк перешила вінтажну сукню своєї мами: фото до та після змін

Здавалося б, старі речі втрачають свою актуальність, адже світ моди диктує все нові тренди. Однак українська телеведуча Леся Нікітюк довела зворотне, показавши, як можна перешити сукню.

Відповідними знімками вона похизувалась на своїй офіційній Instagram-сторінці. У легкому шифоновому вбранні Леся Нікітюк, як і зазвичай, засвітила стрункі ноги. Однак вже у дописі телеведуча пояснила, що ця сукня є дуже особливою.

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Як виявилось, артистка перешила вінтажне плаття, якому 34 роки. Це зірка продемонструвала на іншому фото, де маленька Леся Нікітюк позує перед камерою поряд з батьками. При цьому її мама вбрана у сукню з таким же принтом.

Довгоочікуваний допис про мамину сукню! Ми її трішки перешили і вона прекрасна. Вбранню 34 роки... Тату, витягуй свій плащ,

– з гумором написала Леся Нікітюк.

Відомо, що допомогли телеведучій перешити сукню дизайнери шоу "Хто зверху?", які й додали сучасності вбранню. Ймовірно, цей образ Лесі Нікітюк глядачі зможуть побачити в одному з випусків розважального проекту.



Леся Нікітюк у вінтажній сукні / Instagram / @lesia_nikituk



Телеведуча Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk