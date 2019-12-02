Леся Нікітюк підкреслила стрункі ноги екстремально короткою сукнею: фото

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Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

Телеведуча Леся Нікітюк, яку називають українською К'ярою Ферраньї, продемонструвала сексапільний образ. На своїй сторінці в інстаграм-сторіс зірка повідомила, що готується до зйомок у шоу "Суперінтуїція" на Новому каналі.

Фото свого "аутфіту" Леся показала на сторінці в інстаграмі. Нікітюк позує у короткій обтислій сукні з відкритими плечима кольору рожевої фуксії. 

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Для знімків телеведуча присіла на диван у гримерці, звабливо підкресливши стрункі і довгі ноги. Образ зірки завершують чорні туфлі-човники на підборах.

Ведучим нового сезону проєкту "Суперінтуїція" вкотре стане Сергій Притула, який вів шоу з п'ятого до восьмого сезону.

Сьогодні перший день зйомок нового циклу програми "Суперінтуіція". Приїхав у павільйон, а в мене у першому випуску хто Правильно, Леся Нікітюк. І настрій одразу покращився!
– підписав фото з білявкою Притула.

Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk


Леся Нікітюк / Instagram-Stories / @lesia_nikituk
 


Леся Нікітюк / Instagram-Stories / @lesia_nikituk
 


Леся Нікітюк / Instagram-Stories / @lesia_nikituk

 

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Леся Нікітюк Сергій Притула
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