Леся Нікітюк поділилась курйозним великоднім відео
Телеведуча Леся Нікітюк навіть під час релігійних свят активно працює. Зірка веде свій блог в Instagram, в якому щодня публікує яскраві та курйозні кадри.
Не оминула Леся Нікітюк увагою й великодні свята. У блозі вона вирішила показати, як оконфузилась біля церкви.
Читайте також: Леся Нікітюк показала, як виглядала 10 років тому: архівне фото
Після урочистої літургії телеведуча попросила священика рясно покропити її свяченою водою. На це представник церкви відреагував з гумором, але все ж виконав її прохання. Він ще раз посвятив великодній кошик, а обличчя Лесі Нікітюк рясно облив водою. Від цього макіяж телеведучої пошкодився, що викликало сміх у друзів зірки, які за всім спостерігали.
Ви мене, бачу, любите. Мабуть, підписані на мою сторінку в Instagram,
– з гумором прокоментувала Леся Нікітюк.
На великодні свята Леся Нікітюк обрала досить скромний образ. Перед прихильниками вона постала у блакитному тренчі, чорних штанах та шовковій хустині. А вже вдень телеведуча красувалась у лосинах і туніці зі стильним принтом.