Леся Нікітюк поділилась курйозним великоднім відео

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Леся Нікітюк оконфузилаь біля церкви
Леся Нікітюк оконфузилаь біля церкви / Instagram / @lesia_nikituk

Телеведуча Леся Нікітюк навіть під час релігійних свят активно працює. Зірка веде свій блог в Instagram, в якому щодня публікує яскраві та курйозні кадри.

Не оминула Леся Нікітюк увагою й великодні свята. У блозі вона вирішила показати, як оконфузилась біля церкви. 

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Після урочистої літургії телеведуча попросила священика рясно покропити її свяченою водою. На це представник церкви відреагував з гумором, але все ж виконав її прохання. Він ще раз посвятив великодній кошик, а обличчя Лесі Нікітюк рясно облив водою. Від цього макіяж телеведучої пошкодився, що викликало сміх у друзів зірки, які за всім спостерігали. 

Ви мене, бачу, любите. Мабуть, підписані на мою сторінку в Instagram,
– з гумором прокоментувала Леся Нікітюк. 

На великодні свята Леся Нікітюк обрала досить скромний образ. Перед прихильниками вона постала у блакитному тренчі, чорних штанах та шовковій хустині. А вже вдень телеведуча красувалась у лосинах і туніці зі стильним принтом. 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Великдень Леся Нікітюк Курйозні новини
Джерело: LifeStyle 24
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