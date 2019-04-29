Леся Нікітюк поділилась курйозним великоднім відео

Телеведуча Леся Нікітюк навіть під час релігійних свят активно працює. Зірка веде свій блог в Instagram, в якому щодня публікує яскраві та курйозні кадри.

Не оминула Леся Нікітюк увагою й великодні свята. У блозі вона вирішила показати, як оконфузилась біля церкви.

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Після урочистої літургії телеведуча попросила священика рясно покропити її свяченою водою. На це представник церкви відреагував з гумором, але все ж виконав її прохання. Він ще раз посвятив великодній кошик, а обличчя Лесі Нікітюк рясно облив водою. Від цього макіяж телеведучої пошкодився, що викликало сміх у друзів зірки, які за всім спостерігали.

Ви мене, бачу, любите. Мабуть, підписані на мою сторінку в Instagram,

– з гумором прокоментувала Леся Нікітюк.

На великодні свята Леся Нікітюк обрала досить скромний образ. Перед прихильниками вона постала у блакитному тренчі, чорних штанах та шовковій хустині. А вже вдень телеведуча красувалась у лосинах і туніці зі стильним принтом.