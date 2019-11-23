Леся Нікітюк у короткому светрі похизувалася стрункими ногами: фото

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Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк вразила шанувальників у соціальних мережах новим знімком, на якому вона продемонструвала "нескінченні" довгі ноги.

Нове стильне фото Нікітюк опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. Днями зірка лише повернулася до Києва з Праги, де вона відпочивала зі своєю мамою.

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На новій світлині Нікітюк з ідеальною укладкою волосся у сірому светрі позувала у кріслі, закинувши ногу на ногу. На звабливому кадрі Леся дивиться прямо у камеру. 

"Люблю мою роботу",  – додала у підписі телеведуча.

Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

Раніше зірка поділилася із користувачами у мережі знімками з поїздки у Прагу. Під одним з фото Леся вирішила влаштувати конкурс та закликала підписників вгадати три країни, які вона ще не відвідала. Це вийшло не надто простим завданням, адже знаменитість раніше вела проєкт "Орел і решка" і подорожувала багатьма країнами.

 

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Леся Нікітюк
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