Леся Нікітюк похизувалася стрункими ногами у відвертому купальнику: спекотне фото

Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк не втомлюється ділитися гарячими фотографіями, на яких демонструє струнку та привабливу фігуру. Перебуваючи на карантині, зірка вкотре поширила кадр, на якому постала у відвертому купальнику.

Кожну публікацію запальної та енергійної Лесі чекає більш, ніж 3 мільйони її підписників в інстаграмі. Знаменитість любить підкреслювати свої принади на пікантних знімках. Чергова світлина не стала винятком.

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Блогерка зображена, сидячи на стільці у спокусливій позі. Вона одягнена в чорний суцільний купальник, який поєднала із босоніжками оранжевого кольору на підборах. Завершила образ ідеально рівною укладкою та макіяжем з чорними стрілками на повіках.

Акцент такого "аутфіту" був зроблений на струнких та довгих ніжках телеведучої.

Просиджу цей карантин красиво. Головне, щоб ноги не набрякли,

– підписала фото Леся.



Зваблива Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk