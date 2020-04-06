Леся Нікітюк похизувалася стрункими ногами у відвертому купальнику: спекотне фото
Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк не втомлюється ділитися гарячими фотографіями, на яких демонструє струнку та привабливу фігуру. Перебуваючи на карантині, зірка вкотре поширила кадр, на якому постала у відвертому купальнику.
Кожну публікацію запальної та енергійної Лесі чекає більш, ніж 3 мільйони її підписників в інстаграмі. Знаменитість любить підкреслювати свої принади на пікантних знімках. Чергова світлина не стала винятком.
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Блогерка зображена, сидячи на стільці у спокусливій позі. Вона одягнена в чорний суцільний купальник, який поєднала із босоніжками оранжевого кольору на підборах. Завершила образ ідеально рівною укладкою та макіяжем з чорними стрілками на повіках.
Акцент такого "аутфіту" був зроблений на струнких та довгих ніжках телеведучої.
Просиджу цей карантин красиво. Головне, щоб ноги не набрякли,
– підписала фото Леся.
Зваблива Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk
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