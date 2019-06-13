Леся Нікітюк похизувалася стрункими ногами в міні: звабливе фото

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Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

Популярна українська телеведуча та зірка соціальних мереж, за якою стежать 2,8 мільйонів шанувальників у мережі, Леся Нікітюк показала свій черговий look of the day ("образ дня").

Новий знімок Леся опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Українська зірка позує в чорному короткому вбранні, продемонструвавши довгі та стрункі ноги.

Кумедним став спір у коментарях серед Інтернет-юзерів стосовно взуття Нікітюк. Так, на ногах телеведучої знамениті гостроносі туфлі від Dior на невисоких підборах – kitten heels. Декому з користувачів вони не сподобалися: "Шикарна, але туфлі – жах",  "Іванівна, тобі не йде взуття. Кросівки краще", "Туфлі роблять неоднозначне враження". Але у відповідь інші підписники коротко відповідають, що "це – Dior".

Також багато прихильників зазначили, що у Лесі – модельна зовнішність та виглядає вона розкішно.

"Waiting for лайк", – коротко підписала світлину Нікітюк.

Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

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Теги: LifeStyle Леся Нікітюк
Джерело: LifeStyle 24
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