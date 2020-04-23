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Леся Нікітюк показала, хто підглядає за нею на карантині: кумедне фото

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Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк продовжує розважати прихильників на карантині. Знаменитість поділилася фотографією, на якій американський актор та соліст гурту 30 Seconds to Mars Джаред Лето нібито підглядає за нею у вікні.

Запальна та яскрава Леся вміє дивувати шанувальників, публікувати провокативні фото, а також представляти кумедний контент. Так, вона поділилася світлиною, на якій зображена разом із своїм кумиром Джаредом Лето. Веселий кадр з'явився на особистій сторінці Нікітюк в інстаграмі.

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На цікавій світлині Леся позує під час того, як їсть пасту. Вона одягнена у яскраво-рожеву футболку із зображенням фламінго. Волосся вклала в легкі локони, а на обличчі зробила природний макіяж. 

Позаду неї бачимо вікно, у яке "заглядає" Джаред Лето. Такий знімок блогерка зробила за допомогою фотошопу.

А ви підглядаєте за сусідами на карантині?
– запитала під фото Леся.

Нагадаємо, 24 березня Джаред зателефонував Лесі у прямому ефірі в інстаграмі. Дівчина тоді розгубилася і від того, що її переповнювали емоції, навіть розплакалася. У розмові вона зізналася, що дуже любить виконавця і розповіла трішки про своє життя в Україні.

 

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Леся Нікітюк
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