24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Леся Нікітюк показала кумедні кадри із героями "Мадагаскару"

- Читать новость на русском
Леся Нікітюк та герої "Мадагаскару" / Instagram / @lesia_nikituk

Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк не припиняє подорожувати. Днями вона публікувала фото з Берліна, а тепер поділилася веселими кадрами з Єгипту.

Леся відправилася на відпочинок до одного із найдорожчих готелів Єгипту Rixos Premium Seagate. Вона активно поширює моменти з відпустки в інстаграм-сторіс та публікує смішні відео та світлини.

Читайте також: Запальна Леся Нікітюк відпочиває в Берліні: фото

Спершу знаменитість ділилася знімками з готелю, а пізніше на її сторінці з'явився ролик, на якому дівчина позувала разом із забавними героями з мультфільму "Мадагаскар". Так місцеві робітники розважали гостей фешенебельного курорту.

Нікітюк одягнена в купальник зеленого кольору та джинсову сорочку оверсайз. Прогортавши пост ліворуч, можна побачити відео, на якому телеведуча танцює під запальний трек з аніматором, переодягненим у бегемота.

 

Росія задоволена рішенням Гаазького трибуналу щодо позову України
сьогодні
Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Леся Нікітюк
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 14:50 Від тигрової акули до ската-вбивці: 5 найнебезпечніших тварин у житті Стіва Ірвіна
Юлія Девда
сьогодні 13:53 "Друзі" повертаються! Таємниці культового серіалу, яких ви могли не знати
Юлія Михайлова
сьогодні 10:25 Кого ви бачите переможцем у фіналі Нацвідбору Євробачення-2020: опитування
Уляна Журба
21 лютого 17:48 Чи знаєте ви тексти "Кузьми"? Перевірте свої знання
21 лютого 16:15 Фільми Квентіна Тарантіно: хронолонія стрічок культового режисера
Марта Вересюк
Новини
Більше новин
Залиште відгук