Леся Нікітюк показала кумедні кадри із героями "Мадагаскару"

Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк не припиняє подорожувати. Днями вона публікувала фото з Берліна, а тепер поділилася веселими кадрами з Єгипту.

Леся відправилася на відпочинок до одного із найдорожчих готелів Єгипту Rixos Premium Seagate. Вона активно поширює моменти з відпустки в інстаграм-сторіс та публікує смішні відео та світлини.

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Спершу знаменитість ділилася знімками з готелю, а пізніше на її сторінці з'явився ролик, на якому дівчина позувала разом із забавними героями з мультфільму "Мадагаскар". Так місцеві робітники розважали гостей фешенебельного курорту.

Нікітюк одягнена в купальник зеленого кольору та джинсову сорочку оверсайз. Прогортавши пост ліворуч, можна побачити відео, на якому телеведуча танцює під запальний трек з аніматором, переодягненим у бегемота.