Леся Нікітюк показала обличчя до і після макіяжу: фото

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк здивувала своїх прихильників. Знаменитість сміливо показала, як вона виглядає без макіяжу.

Як відомо, Леся Нікітюк отримала чимало популярність серед українців не тільки завдяки рейтинговим шоу. Телеведуча є активною блогеркою, за інстаграм-сторінкою якої стежать понад 3,1 мільйона людей. Тому щодня зірка вражає своїх прихильників кумедними сторіс та ефектними знімками, демонструючи будні "Леді Ле".

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26 листопада ведуча вирішила поділитись особливим фото. Леся Нікітюк зробила селфі, показавши своє лице зблизька і без ретуші. На одному знімку телезірка красувалась з ідеальним макіяжем та вирівненим тоном обличчя, а на іншому – без жодної косметики.

Як краще? Голосуйте: 1 чи 2,

– звернулась до прихильників Леся Нікітюк.

Цікаво, що більшість підписників обрали фото, де ведуча позує без макіяжу. За словами підписників, там вона виглядає більш природно та привабливо.



Леся Нікітюк до і після макіяжу / Instagram / @lesia_nikituk

Це не вперше Леся Нікітюк демонструє своє обличчя без макіяжу. Ледь не у всіх поїздках телеведуча публікує фото з пляжів, на яких постає без жодної косметики. А от за шкірою обличчя Леся Нікітюк ретельно дбає. Вона регулярно відвідує косметолога та у мандрівки бере із собою живильні маски, що й видно на її ефектних світлинах.



Леся Нікітюк на відпочинку / Instagram / @lesia_nikituk