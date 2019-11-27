Леся Нікітюк показала оголені сідниці в бікіні: сексуальне фото

Українська телеведуча Леся Нікітюк розбурхала мережу сексуальним знімком з відпочинку. Зірка показала, як засмагала у звабливому бікіні на березі моря.

Відповідне фото з'явилось в інстаграм-блозі Лесі Нікітюк. Телеведуча не вирушила на відпочинок, а поділилась архівним фото, зробленим під час однієї з її мандрівок. На селфі Лесі Нікітюк показала, як засмагає в бікіні. При цьому зірка засвітила пружні сідниці та стрункі ноги, які викликали шквал компліментів.

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А от у дописі Леся Нікітюк вирішила забути про гламур та звернулась до своїх прихильниць у своєму гумористичному стилі. Телеведуча поділилась своїми правилами засмаги.

Вгадайте, яку частину тіла не можна виставляти на пекуче сонце ніколи? Правильно – лице! Фейс по-модному. А чому? Бо будете старі потаскані ондатри. Я серйозно! Задумайтесь над цим!

– з гумором підписала вона знімок.

Та це не єдине гаряче фото, яке з'явилось на її інстаграм-сторінці за кілька днів. Леся Нікітюк показала ще одну світлину в купальнику, зроблену під час знімань тревел-шоу "ЛеМаршрутка". На кадрі вона постала перед прихильниками у стильному зеленому комплекті, який складався з трусів із завищеною талією і бюстгальтера. Виглядала Леся Нікітюк дуже звабливо, що відзначили чимало підписників її блогу.