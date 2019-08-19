Леся Нікітюк показала струнку фігуру в басейні: фото

Українська телеведуча і зірка соціальних мереж, за якою стежать понад 3 мільйонів користувачів, Леся Нікітюк похизувалася ідеальною фігурою під час відпочинку за Києвом.

Нові пікантні знімки Леся, яку в мережі часто зовнішньо порівнюють з італійською блогеркою К'ярою Ферраньї, розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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Нікітюк, як відомо, знімається у новій програмі про подорожі по Україні, яка називається "LeМаршрутка". Про це зірка також розповідає шанувальникам та показує, як проводить час.

Так, днями Нікітюк опублікувала знімки в басейні, на яких вона позувала в жовто-білому купальнику у вертикальну смужку. В бікіні зірка похизувалася розкішною фігурою зі стрункою і рельєфною талією.

"Relax, 49 купальник", – додала знаменитість у підписі.

Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

Більше фото Леся Нікітюк розмістила в Instagram-Stories:

Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk