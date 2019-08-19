Леся Нікітюк показала струнку фігуру в басейні: фото
Українська телеведуча і зірка соціальних мереж, за якою стежать понад 3 мільйонів користувачів, Леся Нікітюк похизувалася ідеальною фігурою під час відпочинку за Києвом.
Нові пікантні знімки Леся, яку в мережі часто зовнішньо порівнюють з італійською блогеркою К'ярою Ферраньї, розмістила на своїй сторінці в Instagram.
Читайте також: Леся Нікітюк підкреслила пишні груди у грайливій фотосесії для журналу
Нікітюк, як відомо, знімається у новій програмі про подорожі по Україні, яка називається "LeМаршрутка". Про це зірка також розповідає шанувальникам та показує, як проводить час.
Так, днями Нікітюк опублікувала знімки в басейні, на яких вона позувала в жовто-білому купальнику у вертикальну смужку. В бікіні зірка похизувалася розкішною фігурою зі стрункою і рельєфною талією.
"Relax, 49 купальник", – додала знаменитість у підписі.
Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk
Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk
Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk
Більше фото Леся Нікітюк розмістила в Instagram-Stories:
Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk