Леся Нікітюк показала, як виглядала 10 років тому: архівне фото

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк продовжує демонструвати шанувальникам свої архівні фото, які вона зробила до шаленої популярності в Україні.

Світлини з фотоальбому Нікітюк опублікувала на своїй сторінці в Instagram-Stories.

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На одному з фото Леся показала, як виглядала 10 років тому (тоді їй було 21). Зірка позує разом з друзями – з подругою Ольгою Голуб і Михайлом Мартинюком, редактором шоу "Розсміши коміка".

"10 років тому Comedy Club", – повідомила вона у підписі.



Леся Нікітюк / Instagram-Stories / @lesia_nikituk

Також Леся Нікітюк опублікувала архівний знімок свого батька Івана Івановича, який у молодості був моряком. У Stories чоловік зображений під час експедиції в Арктику.



Леся Нікітюк показала архівне фото батька / Instagram-Stories / @lesia_nikituk