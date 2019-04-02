Леся Нікітюк показала, як виглядала 10 років тому: архівне фото

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Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк продовжує демонструвати шанувальникам свої архівні фото, які вона зробила до шаленої популярності в Україні.

Світлини з фотоальбому Нікітюк опублікувала на своїй сторінці в Instagram-Stories.

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На одному з фото Леся показала, як виглядала 10 років тому (тоді їй було 21). Зірка позує разом з друзями – з подругою Ольгою Голуб і Михайлом Мартинюком, редактором шоу "Розсміши коміка".

"10 років тому Comedy Club", – повідомила вона у підписі.

леся нікітюк
Леся Нікітюк / Instagram-Stories / @lesia_nikituk

Також Леся Нікітюк опублікувала архівний знімок свого батька Івана Івановича, який у молодості був моряком. У Stories чоловік зображений під час експедиції в Арктику.

леся нікітюк батько
Леся Нікітюк показала архівне фото батька / Instagram-Stories / @lesia_nikituk

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Леся Нікітюк
Джерело: LifeStyle 24
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