Леся Нікітюк показала, як виглядала 10 років тому: архівне фото
Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк продовжує демонструвати шанувальникам свої архівні фото, які вона зробила до шаленої популярності в Україні.
Світлини з фотоальбому Нікітюк опублікувала на своїй сторінці в Instagram-Stories.
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На одному з фото Леся показала, як виглядала 10 років тому (тоді їй було 21). Зірка позує разом з друзями – з подругою Ольгою Голуб і Михайлом Мартинюком, редактором шоу "Розсміши коміка".
"10 років тому Comedy Club", – повідомила вона у підписі.
Леся Нікітюк / Instagram-Stories / @lesia_nikituk
Також Леся Нікітюк опублікувала архівний знімок свого батька Івана Івановича, який у молодості був моряком. У Stories чоловік зображений під час експедиції в Арктику.
Леся Нікітюк показала архівне фото батька / Instagram-Stories / @lesia_nikituk