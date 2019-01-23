Леся Нікітюк показала звабливу фігуру в крихітному бікіні: фото

Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка відпочиває на Мальдівах, продемонструвала ідеальну фігуру шанувальникам у соціальних мережах.

Нові знімки з розкішного відпочинку Леся опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На фото Нікітюк позує у чорному купальнику із напівпрозорими вставками з сітки. Своє волосся телеведуча підібрала у два пучки та зробила денний макіяж.

"Це я так впала", – зазначила зірка у підписі до світлини, де вона лежить на пляжі.

Шанувальники із захватом відреагували на публікації з сонячних Мальдів. "Як гарно вийшло впасти", "Красуня, ти навіть сексуально падати вмієш", – пишуть користувачі у мережі.



Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk