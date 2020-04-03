Леся Нікітюк порадила 5 найкращих романтичних драм, які варто переглянути на карантині

Те, що ми всі дотримуємосяпринципу #залишайсявдома, ще не привід панікувати і нудьгувати. Заваріть собі улюблений чай, вкрийтесь пледом і подивіться кіно. Бо саме кінематограф дозволяє відволіктись від буденних проблем. І, звісно ж, покращує настрій. Принаймі, так рекомендує ведуча Нового каналу Леся Нікітюк.

Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк рекомендує 5 найкращих стрічок, які вже давно пройшли перевірку часом і довели терапевтичний ефект.

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Друзі, розслабляємось і дивимось фільми про кохання, – каже Леся. – Я вже встигла передивитися багато стрічок. Для вас обрала п’ять найкращих. Це саме те що треба під час самоізоляції. Нарешті почати жити в моменті, насолоджуватись життям і повірити у справжнє щире кохання.

5 найкращих фільмів від Лесі Нікітюк

"Листи до Джульєтти" (Letters to Juliet) – американська романтична драма, 2010

"Те ж саме, що листи до Санта-Клауса, тільки для дорослих романтиків, – з усмішкою каже Леся. – Молода американка працює у Вероні, відповідаючи від імені Джульєтти на листи тих, кого вразило нещасне кохання. Якось вона знаходить загублений лист з 60-х років і вирішує відшукати відправницю. Згодом дівчина втягується у справжній квест, мета якого – знайти коханого Лоренцо для посивілої бабусі Клер. Не буду спойлерити, чи живий дідусь. Вмикайте та дивіться самі!"

Листи до Джульєтти: дивіться трейлер фільму онлайн

"Народження зірки" (A Star is Born) – американський музичний драматичний фільм, 2018

"Багато про цей фільм говорити не буду, – каже ведуча Нового каналу. – Адже переконана, що більшість із вас його бачили. Неймовірна історія про музиканта Джексона і талановиту співачку Еллі. Між героями спалахнув пристрасний роман".

Народження зірки: дивіться трейлер фільму онлайн

"Любий Джон" (Dear John) – американська мелодрама, 2010

"Зворушлива історія про кохання солдата і дівчини, яка обіцяла його чекати з армії. Одного дня хлопець Джон повідомляє коханій Савані, що вирішив піти ще на один термін служби. Дівчині важко було пережити таку звістку, і вона написала хлопцю, що збирається заміж. Чи будуть кохані разом? Відповідь знайдете у фільмі! Рекомендую цю стрічку", – розповідає Леся.

Любий Джон: дивіться трейлер фільму онлайн

"До захоплення" (To the Wonder) – американська драма, 2013

Це практично безсловесна історія закоханості, пристрасті, поступового згасання і розставання, – каже ведуча. – Словом, ви побачите, як головні герої Ніл та Марина пройдуть всі любовні "пори року".

До захоплення: дивіться трейлер фільму онлайн

"Три метри над рівнем неба" (Tres metros sobre el cielo) – іспанський фільм, 2010

"Стрічка про кохання, яке дає і забирає, яке навчає і розуміє, – розповідає ведуча Нового каналу. – Три години з цим фільмом промайнуть непомітно. Залишаться дуже приємні враження і глибокі роздуми".

Три метри над рівнем неба: дивіться трейлер фільму онлайн

"Ну і, звісно, рекомендую щовівторка о 19:00 вмикати шоу "Хто проти блондинок?" на Новому каналі, – каже ведуча. – І гарний настрій вам гарантований на цілий тиждень. Погодьтеся, шоу про блонд теж має терапевтичний ефект!"