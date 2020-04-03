24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
more

Леся Нікітюк порадила 5 найкращих романтичних драм, які варто переглянути на карантині

- Читать новость на русском
Леся Нікітюк порадила добірку власних улюблених фільмів / Пресслужба Нового каналу

Те, що ми всі дотримуємосяпринципу #залишайсявдома, ще не привід панікувати і нудьгувати. Заваріть собі улюблений чай, вкрийтесь пледом і подивіться кіно. Бо саме кінематограф дозволяє відволіктись від буденних проблем. І, звісно ж, покращує настрій. Принаймі, так рекомендує ведуча Нового каналу Леся Нікітюк.

Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк рекомендує 5 найкращих стрічок, які вже давно пройшли перевірку часом і довели терапевтичний ефект.

До теми Мотиваційний карантин: 5 фільмів від Григорія Решетника

Друзі, розслабляємось і дивимось фільми про кохання, – каже Леся. – Я вже встигла передивитися багато стрічок. Для вас обрала п’ять найкращих. Це саме те що треба під час самоізоляції. Нарешті почати жити в моменті, насолоджуватись життям і повірити у справжнє щире кохання.

5 найкращих фільмів від Лесі Нікітюк

"Листи до Джульєтти" (Letters to Juliet) – американська романтична драма, 2010

"Те ж саме, що листи до Санта-Клауса, тільки для дорослих романтиків, – з усмішкою каже Леся. – Молода американка працює у Вероні, відповідаючи від імені Джульєтти на листи тих, кого вразило нещасне кохання. Якось вона знаходить загублений лист з 60-х років і вирішує відшукати відправницю. Згодом дівчина втягується у справжній квест, мета якого – знайти коханого Лоренцо для посивілої бабусі Клер. Не буду спойлерити, чи живий дідусь. Вмикайте та дивіться самі!"

Листи до Джульєтти: дивіться трейлер фільму онлайн

"Народження зірки" (A Star is Born) – американський музичний драматичний фільм, 2018

"Багато про цей фільм говорити не буду, – каже ведуча Нового каналу. – Адже переконана, що більшість із вас його бачили. Неймовірна історія про музиканта Джексона і талановиту співачку Еллі. Між героями спалахнув пристрасний роман".

Народження зірки: дивіться трейлер фільму онлайн

"Любий Джон" (Dear John) – американська мелодрама, 2010

"Зворушлива історія про кохання солдата і дівчини, яка обіцяла його чекати з армії. Одного дня хлопець Джон повідомляє коханій Савані, що вирішив піти ще на один термін служби. Дівчині важко було пережити таку звістку, і вона написала хлопцю, що збирається заміж. Чи будуть кохані разом? Відповідь знайдете у фільмі! Рекомендую цю стрічку", – розповідає Леся.

Любий Джон: дивіться трейлер фільму онлайн

"До захоплення" (To the Wonder) – американська драма, 2013

Це практично безсловесна історія закоханості, пристрасті, поступового згасання і розставання, – каже ведуча. – Словом, ви побачите, як головні герої Ніл та Марина пройдуть всі любовні "пори року".

До захоплення: дивіться трейлер фільму онлайн

"Три метри над рівнем неба" (Tres metros sobre el cielo) – іспанський фільм, 2010

"Стрічка про кохання, яке дає і забирає, яке навчає і розуміє, – розповідає ведуча Нового каналу. – Три години з цим фільмом промайнуть непомітно. Залишаться дуже приємні враження і глибокі роздуми".

Три метри над рівнем неба: дивіться трейлер фільму онлайн

"Ну і, звісно, рекомендую щовівторка о 19:00 вмикати шоу "Хто проти блондинок?" на Новому каналі, – каже ведуча. – І гарний настрій вам гарантований на цілий тиждень. Погодьтеся, шоу про блонд теж має терапевтичний ефект!"

Автор: Уляна Журба
Теги: Новини України LifeStyle Леся Нікітюк Кіно
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 08:30 3 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Традиції 1089
сьогодні , 10:30 Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених
Лікування 172560
сьогодні , 10:43 Земфіра презентувала ліричну пісню "Крим": відео
Музика 1035
сьогодні , 09:48 "Ніщо не трапляється двічі" 3 сезон: чи буде продовження серіалу
Кіно 4304
сьогодні , 05:05 Гороскоп на 3 квітня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп 8255
сьогодні , 13:19 В Італії помер знаменитий дизайнер Серджіо Россі: ймовірна причина – COVID-19
Новини шоу-бізнесу 851
сьогодні , 11:25 "Ніщо не трапляється двічі" 2 сезон: фінальні 7 і 8 серії
Кіно 48405
сьогодні , 11:07 Знаменитий комедійний актор Едді Лардж помер від коронавірусу
Новини шоу-бізнесу 2591
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 14:29 Помер культовий дизайнер Серджіо Россі: які голлівудські модниці були його прихильницями
Юлія Михайлова
сьогодні 13:10 5 комедій з Едді Мерфі, які найбільше сподобались глядачам
Юлія Михайлова
2 квітня 19:00 Вихідні на Великдень 2020: скільки днів будуть відпочивати українці
Квітослава Туз
2 квітня 13:22 Скасування гучних прем'єр та карантин: як коронавірус зруйнував плани Голлівуду
Юлія Михайлова
2 квітня 10:40 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Юлія Турелик

Новини
Більше новин
Залиште відгук