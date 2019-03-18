Леся Нікітюк потрапила під крапельницю: фотодоказ

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка днями показувала свій відпочинок у Єгипті, потрапила у лікарню в Києві.

Про це Леся повідомила шанувальників на своїй сторінці в Instagram, показавши фото у лікарні у Stories.

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"Не знаю, що за дурниця відбувається. Але знаю точно одне. Хороших людей так просто не зламати", – прокоментувала світлину з лікарняного ліжка Нікітюк.

Згодом у коротких відео телеведуча розповіла, що відбувається з нею.

Я не знаю, така ситуація, що ніхто не знає. У мене просто погане самопочуття. Можливо щось з імунітетом. Але мене прокапають кілька днів і все буде "ок",

– сказала зірка.



Леся Нікітюк у лікарні / Instagram-Stories / @lesia_nikituk

Крім того, у відео вона згадала про скандал з блогером Олексієм Дурнєвим, який розкритикував її образ в мережах. Так, чоловік наголосив, що Нікітюк знайшла вдалий для телебачення "образ селючки", який її просто "захопив".

Леся у відповідь сказала, що Дурнєв лише піариться за допомогою знаменитих людей, відтак у нього є робота.

"Виходить, що я твій роботодавець, а ти мій раб", – заявила телеведуча.

Додамо, що перед цим Олексій Дурнєв опублікував фото Лесі з іронічним підписом wasted на своїй сторінці в Instagram і в коментарях зазначив: "Мені подзвонила Леся Нікітюк і попросила "припинити робити влоги з її іменем".