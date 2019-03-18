Леся Нікітюк потрапила під крапельницю: фотодоказ

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Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка днями показувала свій відпочинок у Єгипті, потрапила у лікарню в Києві.

Про це Леся повідомила шанувальників на своїй сторінці в Instagram, показавши фото у лікарні у Stories.

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"Не знаю, що за дурниця відбувається. Але знаю точно одне. Хороших людей так просто не зламати", – прокоментувала світлину з лікарняного ліжка Нікітюк.

Згодом у коротких відео телеведуча розповіла, що відбувається з нею.

Я не знаю, така ситуація, що ніхто не знає. У мене просто погане самопочуття. Можливо щось з імунітетом. Але мене прокапають кілька днів і все буде "ок",
– сказала зірка.

Леся Нікітюк
Леся Нікітюк у лікарні / Instagram-Stories / @lesia_nikituk

Крім того, у відео вона згадала про скандал з блогером Олексієм Дурнєвим, який розкритикував її образ в мережах. Так, чоловік наголосив, що Нікітюк знайшла вдалий для телебачення "образ селючки", який її просто "захопив".

Леся у відповідь сказала, що Дурнєв лише піариться за допомогою знаменитих людей, відтак у нього є робота.

"Виходить, що я твій роботодавець, а ти мій раб", – заявила телеведуча.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нарешті я побувала на пірамідах!!! І я вам хочу сказати...це просто ШИКАРДОС!!! Справді магічне місце, я зарядилась Тепер піду телефон заряжу Ребята, потрясающее место! Рекомендую хотя бы раз вылететь за приделы отеля! Увидеть нечто на нашей планете, зарядиться, почувствовать «тайну» узнать много нового! Путешествуйте#egypt #cairo #pyramids #каир #пирамиды #сфинкс #лесяникитюк #travel #travelBlogLe #rixos

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

 

Додамо, що перед цим Олексій Дурнєв опублікував фото Лесі з іронічним підписом wasted на своїй сторінці в Instagram і в коментарях зазначив: "Мені подзвонила Леся Нікітюк і попросила "припинити робити влоги з її іменем".

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Леся Нікітюк
Джерело: LifeStyle 24
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