Леся Нікітюк повернулась до зйомок після госпіталізації в Єгипті: фото

Популярна телеведуча Леся Нікітюк повернулась до активних зйомок. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, зазначивши, що почувається значно краще після лікування.

Як відомо, під час відпочинку в Єгипті Леся Нікітюк не тільки насолоджувалась сонцем та райськими краєвидами, але й мала неприємний інцидент. Телеведучій різко стало погано, тому вона звернулась за допомогою до медиків. Після крапельниць у місцевій лікарні Леся Нікітюк повернулась до Києва та лаконічно розповіла про стан свого здоров'я.

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Мені вже краще. Дякую всім, хто хвилювався! Обіймаю! – звернулась до прихильників Леся Нікітюк.

Наразі телеведуча повернулась до активних буднів. Леся Нікітюк похизувалась участю в проекті "Хто проти білявок?", де вона отримала головну роль. Зірка вже приступила до зйомок та зізналась, що має враження, наче вони почались вже дуже давно.

Окрім цього, телеведуча встигла зустрітись з дизайнером Андре Таном. Під час спілкування Леся Нікітюк отримала від модельєра подарунок: стильні сонцезахисні окуляри з його нової колекції. У червоному піджаку на голе тіло та з таким брендовим аксесуаром українка дуже нагадувала поп-діву Бейонсе.