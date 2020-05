Леся Нікітюк презентувала кліп до карантинної пісні Stay At Home: відео

Українська ведуча Леся Нікітюк та перспективний гурт PATSYKI Z FRANEKA вирішили не марнувати час на карантині. Артисти записали ритмічний хіт Stay At Home та створили кліп до нього.

Як відомо, Леся Нікітюк давно бере приватні уроки у викладача з вокалу. Її талант можна почути не тільки у блозі, але й у шоу "Хто зверху?", де ведуча зі своєю командою вгадує відомі пісні. Тепер же послухати вокал Лесі Нікітюк можна і в карантинному треку Stay At Home, відео до якого з'явилось в ютубі 4 травня.

Кліп, який зірка зі своїми колегами з гурту PATSYKI Z FRANEKA назвала Mood Video, поступово розбурхує мережу. На кадрах артисти постали у костюмах та окулярах, що нагадувало стиль "Людей в чорному". А вже в описі Леся Нікітюк та PATSYKI Z FRANEKA пояснили символічність пісні.

"Цей трек – в підтримку всім людям у світі, хто дотримується карантину, і хто вже втомився його дотримуватись. Заклик триматись і не здаватись. Stay At Home – це одночасно весело і сумно, легко і важко. Залишатись вдома – позиція кожного відповідального громадянина своєї країни сьогодні. Сподіваємось, що пандемія скоро закінчиться, і ми всі будемо більше цінувати кожен день нашого життя", – йдеться в описі до кліпу.

Дивіться кліп до пісні Лесі Нікітюк та PATSYKI Z FRANEKA – Stay At Home: відео

Леся Нікітюк та PATSYKI Z FRANEKA – Stay At Home: текст пісні

Today

I get up early in the morning

I do my morning exercises

I drink my tea

I don’t like coffee I drink only black tea

Today I go nowhere

Today I got no money

Today I go nowhere

Today I got no money

Today I got no hope

Today

I stay at home

I do my morning exercises

Today

I stay at home

I do

I stay to have tomorrow

Stay at home

You better stay at home

Today

My country gets up early in the morning

Today my soldiers go to war

Today my policemen my doctors go to war

Yet today what about my politics?

Now

what about my personal politics?

Today

my politics tells me to stay at home

my politics tells me to stay at home

I stay at home

I do my morning exercises

Today

I stay at home

I do

I stay to have tomorrow

Stay at home

You better stay at home

Today

stay at home

better

Today

Who is on duty today

stay at home

better

stay at home