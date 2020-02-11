24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Леся Нікітюк розповіла про своє харчування: Я нічого не роблю, щоб худнути

485 Читать новость на русском
Леся Нікітюк розповіла про свій раціон / Instagram / @lesia_nikituk

Знаменита українська телеведуча досить часто хизується звабливими формами на сторінках свого інстаграму. Судячи з численних фото, Леся Нікітюк обожнюює тішити себе смачними стравами. Про те, як їй вдається зберігати приголомшливу стрункість, розповіла сама зірка.

32-річна білявка впродовж кількох останніх років не зникає з телеекранів. Її життя перенасичене зйомками у багатьох розважальних шоу. Зважаючи на таку популярність, Леся Нікітюк зобов'язана тримати себе в чудовій формі. Проте знаменитість не приховує свою пристрасть до смачної їжі. 

Читайте також: Леся Нікітюк вперше показала свою квартиру: фото

Нарешті телеведуча наважилася розповісти, з чого складається її раціон та від яких продуктів їй довелося категорично відмовитися. На особистій сторінці Лесі в інстаграмі з'явилося фото в одному з вишуканих столичних закладів. Замість розкішних страв європейської кухні вона обрала традиційний український обід – борщ з салом. Допис зірка доповнила розлогим коментарем щодо свого харчування. 

Я нічого не роблю, щоб худнути! Просто в мене так багато роботи і такий графік, що я їм усе.. ну майже! Вже 2 роки я не їм важкого: свинина, телятина, картопля, рис, макарони, хліб, булки, печиво, торти,
– написала Леся Нікітюк. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#худеемСЛесей Це просто хештег.. бо я нічого не роблю щоб худнути! Просто в мене так багато роботи і такий графік, що я їм усе.. ну майже! Вже 2 роки я не їм важкого: Свинина, телятина, картопля, рис, макарони, хліба, булки, печиво, торти! Молочку викинула місяць тому і шо ви думаєте??? Мене вже не прищитьТепер тільки соєве, вівсяне, кокосове молоко В раціоні лишилась, птиця, риба, гречка, салати! Борщ і сальце раз в тиждень️

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Проте такий раціон, за словами телеведучої, допомагає не лише тримати себе в незмінній формі, а й піклуватися про свою зовнішність. Для того, аби позбутися від висипань на шкірі Леся відмовилася від молочних продуктів: "Молочку викинула місяць тому, і що ви думаєте? Мене вже не прищить. Тепер тільки соєве, вівсяне, кокосове молоко". 

Раніше зірка зізнавалася, що під час численних подорожей не може відмовити собі в задоволенні скуштувати місцеву кухню. Леся розповіла, що такий досвід породив у ній "гурманні замашки", але її серце назавжди полонили саме українські страви. 

 

Андрій Богдан – ексголова Офісу Президента: що про нього відомо
сьогодні
43079
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Леся Нікітюк Новини LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 11:20 Міжнародний день жінок і дівчат в науці: 6 жінок-науковців, які змінили хід історії
Настя Сукач 20041
10 лютого 16:53 Місячний календар стрижок на лютий 2020: цікаві поради
Квітослава Туз 4404
10 лютого 13:59 Що подарувати дівчині на Валентина: 10 цікавих та оригінальних ідей
Юлія Турелик 734
10 лютого 11:26 Манікюр до Дня закоханих: ефектні ідеї в фото
Юлія Михайлова 6811
10 лютого 07:15 Лауреат премії Оскар-2020 "Паразити": рецензія на південнокорейський фільм
Юлія Ліпенцева 2603
Новини
Більше новин
Залиште відгук