Леся Нікітюк розповіла про своє харчування: Я нічого не роблю, щоб худнути

Знаменита українська телеведуча досить часто хизується звабливими формами на сторінках свого інстаграму. Судячи з численних фото, Леся Нікітюк обожнюює тішити себе смачними стравами. Про те, як їй вдається зберігати приголомшливу стрункість, розповіла сама зірка.

32-річна білявка впродовж кількох останніх років не зникає з телеекранів. Її життя перенасичене зйомками у багатьох розважальних шоу. Зважаючи на таку популярність, Леся Нікітюк зобов'язана тримати себе в чудовій формі. Проте знаменитість не приховує свою пристрасть до смачної їжі.

Читайте також: Леся Нікітюк вперше показала свою квартиру: фото

Нарешті телеведуча наважилася розповісти, з чого складається її раціон та від яких продуктів їй довелося категорично відмовитися. На особистій сторінці Лесі в інстаграмі з'явилося фото в одному з вишуканих столичних закладів. Замість розкішних страв європейської кухні вона обрала традиційний український обід – борщ з салом. Допис зірка доповнила розлогим коментарем щодо свого харчування.

Я нічого не роблю, щоб худнути! Просто в мене так багато роботи і такий графік, що я їм усе.. ну майже! Вже 2 роки я не їм важкого: свинина, телятина, картопля, рис, макарони, хліб, булки, печиво, торти,

– написала Леся Нікітюк.

Проте такий раціон, за словами телеведучої, допомагає не лише тримати себе в незмінній формі, а й піклуватися про свою зовнішність. Для того, аби позбутися від висипань на шкірі Леся відмовилася від молочних продуктів: "Молочку викинула місяць тому, і що ви думаєте? Мене вже не прищить. Тепер тільки соєве, вівсяне, кокосове молоко".

Раніше зірка зізнавалася, що під час численних подорожей не може відмовити собі в задоволенні скуштувати місцеву кухню. Леся розповіла, що такий досвід породив у ній "гурманні замашки", але її серце назавжди полонили саме українські страви.