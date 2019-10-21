Леся Нікітюк розповіла, як кожен українець може зробити внесок у розвиток країни

Харизматична Леся Нікітюк готує до випуску особливе шоу з назвою "Le Маршрутка". Перед прем'єрою ведуча зізналась, що зйомки допомогли їй вкотре закохатись у красу України. Окрім цього, вона додала, що внутрішній туризм може допомогти державі невпинно розвиватись.

Загальновідомо, що українські туристи завжди шукають, де можна комфортно і весело відпочити, побачивши максимум, але витративши мінімум. Тому вітчизняні мандрівники переконані: це можливо тільки за кордоном. Поширені стереотипи вирішила спростувати телеведуча Леся Нікітюк, яка об'їхала кілька областей у програмі "Le маршрутка" та з 4 листопада покаже результати своїх мандрів.

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Для особливого проєкту зірка придбала жовтий автобус, який прикрасила назвою шоу. Леся Нікітюк потрапляла в курйозні ситуації, насолоджувалась казковими краєвидами та шукала незвичні місця, які можуть приголомшити туристів.



Леся Нікітюк готує до випуску програму "Le маршрутка" / Пресслужба "Нового каналу"

Телеведуча не приховує, що цей проєкт допоміг їй знову закохатись в Україну, тому вона закликала прихильників відкрити для себе внутрішній туризм. Це, як переконує Леся Нікітюк, не тільки допоможе більше пізнати рідні області, але й стане внеском у розвиток держави.

Напевно, це можна зробити лише завдяки власному прикладу. Кожен може зробити свій внесок у розвиток країни. Внутрішній туризм і буде тим внеском. Можна витратити гроші не в Туреччині, а на острові Джарилгач у Херсонській області. Україна відрізняється від інших країн тим, що за кордоном ти почуваєшся чужим, а тут ти вдома, всюди свій,

– поділилась Леся Нікітюк.

Прем'єра "Le маршрутки" відбудеться на "Новому каналі" вже 4 листопада. У шоу глядачі побачать, як Леся Нікітюк досліджувала простори рідної держави, додаючи до розповідей трішки гумору. Відомо, що у першому сезоні зірка відвідала вісім областей: Київську, Черкаську, Хмельницьку, Херсонську, Одеську, Полтавську, Житомирську та Донецьку. Леся Нікітюк не тільки ділитиметься враженнями від побаченого, але й матиме незвичних попутників. У "Le маршрутці" побували моряки, винахідники, астрономи, спортсмени, музиканти, співаки, блогери, актори, бізнесмени.

Наразі Леся Нікітюк готується до презентації нового проєкту, яка відбудеться у Києві 21 жовтня. В інстаграм-сторіс вона поділилась роликом, на якому видно, що телеведуча особисто запросила представників Укравтодору та Верховної Ради.