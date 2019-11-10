Леся Нікітюк розповіла, які подарунки отримала на день народження

19 жовтня популярна українська телеведуча Леся Нікітюк гучно відгуляла своє день народження із зірковими друзями, серед яких була співачка Оля Полякова. На заході були і караоке, і танці на столі, а також знаменитість отримала чимало цікавих подарунків на своє 32-річчя.

В інтерв'ю з Катериною Осадчою у "Світському житті" Леся Нікітюк розповіла більше про святкування, а також про подарунки.

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"Коштовності, політ на повітряній кулі, дуже класні сервізи, якісні килими", – згадує телеведуча, які сюрпризи їй підготували найближчі.

День народження Леся відгуляла у караоке. Зірка зазначає, що їй подобаються такі заклади, де вона може трішки "попрацювати над своїм голосом", а от у нічні клуби Нікітюк не ходить.

Я вирішила зробити день народження в оточенні найближчих людей. Тут мені телефонує Полякова з привітаннями і каже: "Чи є у тебе пуста тарілка?", я кажу: "Знайдемо!", а вона мені: "Я не сама, а з чоловіком та дітьми", "Ну що ж, йди",

– розповіла телеведуча.

Крім того, Леся Нікітюк заговорила про свій гардероб. Так, знаменитість створила чимало образів, перешиваючи старі мамині сукні на сучасний лад.

"Колись була дуже відома японська фірма "Chori", яка шила вироби з відбірних тканин, з якісного люрексу, з добірної бахроми. Мамина сукня була саме цієї фірми, з шифону. Пройшло 38 років – і вона взагалі не зіпсувалася, ми просто перешили її на сучасний лад. Таким чином ми переробили вже понад п’ятдесяти суконь! Наприклад, висить сукня два роки – ми її перешили, нашили нові рюші, скомбінували з аксесуарами – і новий образ готовий!" – розкрила свої секрети зірка.