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Леся Нікітюк розсмішила мережу курйозним новорічним відео

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Як виглядала Леся Нікітюк на Новий рік / Instagram / @lesia_nikituk

Телеведуча Леся Нікітюк вирішила показати підписникам блогу, як готувалась до Нового року. Однак зробила вона це у своїй жартівливій манері.

Леся Нікітюк – одна з найуспішніших блогерок України. У мережі вона залюбки ділиться кадрами із залаштунків зйомок та відпочинку. Однак шалений успіх телеведуча здобула завдяки своєму гумору: навіть звичайну буденну ситуацію Леся Нікітюк перетворює на кумедну історію, викликаючи у мільйонів прихильників усмішку. Новорічне відео не стало винятком. 

До теми: Леся Нікітюк поділилась неприємним спогадом про Новий рік

У кількасекундному ролику телезірка вирішила показати, як готується до 2020-го року. Леся Нікітюк у приталених штанах, футболці та окулярах нарізала інгредієнти для олів'є. Однак подрібнити ковбасу телеведуча вирішила дуже драматично. 

"Олів'є від Лесі Нусретівни", – з гумором підписала вона ролик, натякнувши, що її відео – не що інше, як пародія на знаменитого турецького м'ясника Нусрета Гьокче, більш відомого, як Salt Bae. Саме він у мережі публікує ролики з розрізанням м'яса, які вже стали інтернет-мемами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nusr_et#Saltbae (@nusr_et)

А  от сам Новий рік Леся Нікітюк зустріла з розкішшю. Телеведуча вбрала білосніжні штани і топ з пір'ям, які виглядали неперевершено на стрункій фігурі зірки. Фото викликали справжній ажіотаж серед прихильників телеведучої, які засипали її сторінку компліментами. 

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новорічні свята Леся Нікітюк Курйозні новини Новини LifeStyle
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