Леся Нікітюк розсмішила мережу курйозним новорічним відео

Телеведуча Леся Нікітюк вирішила показати підписникам блогу, як готувалась до Нового року. Однак зробила вона це у своїй жартівливій манері.

Леся Нікітюк – одна з найуспішніших блогерок України. У мережі вона залюбки ділиться кадрами із залаштунків зйомок та відпочинку. Однак шалений успіх телеведуча здобула завдяки своєму гумору: навіть звичайну буденну ситуацію Леся Нікітюк перетворює на кумедну історію, викликаючи у мільйонів прихильників усмішку. Новорічне відео не стало винятком.

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У кількасекундному ролику телезірка вирішила показати, як готується до 2020-го року. Леся Нікітюк у приталених штанах, футболці та окулярах нарізала інгредієнти для олів'є. Однак подрібнити ковбасу телеведуча вирішила дуже драматично.

"Олів'є від Лесі Нусретівни", – з гумором підписала вона ролик, натякнувши, що її відео – не що інше, як пародія на знаменитого турецького м'ясника Нусрета Гьокче, більш відомого, як Salt Bae. Саме він у мережі публікує ролики з розрізанням м'яса, які вже стали інтернет-мемами.

А от сам Новий рік Леся Нікітюк зустріла з розкішшю. Телеведуча вбрала білосніжні штани і топ з пір'ям, які виглядали неперевершено на стрункій фігурі зірки. Фото викликали справжній ажіотаж серед прихильників телеведучої, які засипали її сторінку компліментами.