Леся Нікітюк розсмішила мережу курйозним роликом з відпочинку

Українська телеведуча Леся Нікітюк вкотре довела, що є "королевою гумору". Зірка опублікувала на інстаграм-сторінці курйозний ролик, який розсмішив усіх її прихильників.

Відео Леся Нікітюк зняла під час відпочинку в Об'єднаних Арабських Еміратах. Телезірка оселилась в елітному готелі, врахувавши харчування. А щоб не погладшати від калорійних страв, Леся Нікітюк не відмовилась від тренувань. Саме одне з них вона й показала прихильникам у мережі.

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Українка у спеціальному взутті зайнялася спортом із тренером, що й показала на кадрах з відпочинку. Курйозний ролик спершу з'явився в інстаграм-сторіс, однак відео настільки розсмішило саму Лесю Нікітюк, що вона захотіла його зберегти у блозі.

На відео чітко видно, як людина бореться з ultra-all-inclusive. Не змогла не показати це... Ніколи ще з себе так не сміялася! Але я буду працювати в цих шкарах, скільки потрібно, аби не заплисти жиром,

– з гумором написала Леся Нікітюк.

Раніше телеведуча вже демонструвала особливу "дієту", яку назвала занюхуванням. Вона полягає у тому, що, коли вдихаєш аромат калорійної їжі, потрібно їсти корисну, наприклад, яблуко.