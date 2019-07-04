Леся Нікітюк спіймала букет на весіллі Регіни Тодоренко: кумедне відео

Знаменита українська телеведуча Леся Нікітюк стала однією з запрошених гостей на зірковому весіллі Регіни Тодоренко та Влада Топалова. В Італії вона провела кілька днів та показала підписникам, як їй вдалось обійти десятки дівчат та спіймати бажаний букет.

В Instagram-Stories Леся Нікітюк показала, як їй вдалось привернути увагу всіх гостей весілля Регіни та Влада. На церемонію зірка прийшла у стильній коктейльній сукні з ніжним принтом та з червоною сумочкою. Однак не тільки образ Лесі Нікітюк запам'ятається всім учасникам весілля, а й те, як майстерно телеведуча спіймала букет нареченої.

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"Спіймати букет нареченої... До чого б це? Коли він вже 17-ий", – з гумором написала Леся Нікітюк, додавши, що все сталось завдяки улюбленому баскетболу.

Дивіться відео, як Леся Нікітюк спіймала букет нареченої:

Окрім цього, телеведуча показала святкове меню в розкішному маєтку Астор, що розташований у місті Соренто. Саме там відбулась урочиста церемонія обміну клятвами та вечірка. Так, журналісти LifeStyle 24 дізнались, що зіркові гості італійського весілля могли посмакувати делікатесами і традиційними стравами: грецький салат, вітелло тоннато (страву з тонко нарізаних шматочків маринованої телятини), моцарелу "капрезе", равіолі з рікоттою, яловичу вирізку з картоплею "віталот", меланзане (запіканку з баклажанами) та морепродукти на грилі.



Леся Нікітюк показала весільне меню Регіни Тодоренко / Instagram / @lesia_nikituk

Що відомо про весілля Регіни Тодоренко та Влада Топалова?



Офіційно пара одружилась ще восени 2018 року. Тоді Регіна Тодоренко перебувала на останньому місяці вагітності, відтак пишне свято їм довелось відкласти. Однак вже у травні 2019-го телеведуча зізналась, що готується до розкішного весілля в Італії.



Церемонія пройшла 3 липня у старовинній віллі Соренто. Регіна Тодоренко пішла до вівтаря у приталеній сукні з оригінальною накидкою. А от Влад Топалов пережив чималий стрес: його валіза загубилась при перельоті, тому до останнього наречений не знав, чи встигнуть йому повернути весільне вбрання. Одружився він у чорно-білому костюмі з метеликом.