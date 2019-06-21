Леся Нікітюк стала ведучою нового шоу: подробиці

Українська знаменитість Леся Нікітюк стала ведучою нового проекту Нового каналу. Шоу називається "Шалена зірка", ідея якого полягає у змаганнях між двома зірками протягом п'яти раундів.

Про запуск нового шоу, зйомки якого вже стартували, йдеться на сайті Нового каналу.

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Стар-менеджер Андрій Фурман розповідає, що проект "Шалена зірка" спершу був нібито музичним "Хто зверху?". "На "Шалену зірку" ми запрошували людей, які готові самі надихати свою групу підтримки, які будуть справжніми "запальничками", – додає він.

Зазначається, що у шоу запрошені зірки будуть співати, танцювати та робити несподівані для них речі. У фіналі вони будуть перевтілюватися в українських та іноземних співаків і музикантів.

"Ви побачите Рікі Мартіна у виконанні Іраклі Макацарії, комічним і дуже веселим вийшов виступ Артема Гагаріна в образі Наталки Могилевської", – повідомляє директор Студія №1 Олена Антонова.

Ідея створення проекту виникла, коли знімали музичні випуски "Хто зверху?". Ми зрозуміли, що Леся Нікітюк дуже любить співати, вона у нас виявилася зіркою караоке – знає і співає всі наші і світові хіти. Причому робить це класно. Я думаю, що вона легко могла б скласти конкуренцію багатьом нашим виконавцям, якби почала кар'єру співачки. Тому ми вирішили придумати музичний проект "під неї", щоб він їй був цікавий,

– наголошує Антонова.