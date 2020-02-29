Леся Нікітюк створила маску в інстаграмі, яку присвятила боротьбі з коронавірусом

Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк не залишається осторонь теми про коронавірус. Знаменитість створила інстаграмну маску, яку присвятила боротьбі з цим захворюванням.

Багато зірок шоу-бізнесу через загрозу захворіти на коронавірус відмовилися від поїздок закордон. Леся Нікітюк днями повернулася з Єгипту і закликала підписників не панікувати, адже все не так страшно, як розповідають. Також телеведуча представила свою маску в інстаграмі NO Panic. Всім цим блогерка поділилася в публікації, яку можна побачити в інстаграмі.

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Леся розповіла, що вона та інші туристи, які летіли з нею додому, спокійно зайшли в термінал аеропорта, їм виміряли температуру та відправили забирати багаж.

Після такого спокійного перельоту, я не можу зрозуміти чому навколо цього клятого вірусу стільки паніки!

– написала Нікітюк.

Знаменитість ще раз нагадала своїм підписникам, що таке коронавірус Covid-19 і зазначила, що він не є вироком,а від звичайного грипу помирає більше людей, ніж від цієї хвороби.

Леся звернулася до своїх прихильників і закликала бути добрими та допомагати один одному. В будь-якому випадку головне залишатися людиною.

На фото телеведуча позує в своїй інстаграм-масці, яку розробила спеціально для того, щоб трішки втамувати паніку у суспільстві.

Щоб було трохи легше пережити цей страх, якщо в когось він є, я з моєю командою зробили цю маску NO Panic! Щоб максимально передати тепло і спокій всім тим хто хвилюється через коронавірус,

– підписала світлину Леся.