Леся Нікітюк відкрила невідомий факт біографії: зірка має педагогічний досвід

Всі звикли бачити Лесю Нікітюк у кумедних та рейтингових шоу. Однак до телекар'єри ведуча працювала і за кулісами проєктів, і навіть у дитячому садочку.

Про це вона розповіла у програмі "Хто проти білявок?" Гостя шоу зізналась, що у 20 років стала директором школи, що і наштовхнуло Лесю Нікітюк на спогади. Телезірка упродовж 3 місяців проходила практику у дитячому садку, тому має педагогічний досвід.

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"Я три місяці проходила практику у дошкільному навчальному закладі. Чесно, думала, що посивію. Адже було трохи важко. Та я зуміла знайти підхід до дітей. Пам’ятаю, як вони лінувались щоранку робити зарядку. Мені доводилося постійно їх мотивувати. І, звісно ж, жартувати з ними. Говорила до них голосом Мардж із "Сімпсонів" та голосами інших персонажів. Тоді вони з радістю повторювали за мною вправи", – поділилась Леся Нікітюк.

Цей досвід, за словами телеведучої, їй знадобився. Тепер Леся Нікітюк з легкістю налаштовує племінницю на виконання домашніх завдань.

Як відомо, Леся Нікітюк здобувала освіту у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії. Саме там майбутня зірка виступала з командою КВН "Торнадо Люкс", що і стало першим кроком до слави. Згодом Леся Нікітюк з подругою Ольгою Панасенко взяли участь у шоу "Розсміши коміка", яке й відкрило талант знаменитої білявки. Після цього Леся Нікітюк почала вести успішні телешоу.