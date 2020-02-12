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Леся Нікітюк випустила першу сольну пісню "Ями"

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Телеведуча Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

Українська телеведуча не перестає дивувати публіку своїми численними талантами. Їй вже вдалося підкорити паркет шоу "Танці з зірками", тепер вона взялася за вітчизняну музику. Леся Нікітюк опублікувала власну пісню, яка стала саундреком до проєкту "Le Маршрутка".

Сьогодні, 12 лютого, напередодні Дня закоханих народна улюблениця опублікувала на своєму ютуб-каналі першу романтичну композицію "Ями". Леся Нікітюк стала ведучою тревел-шоу "Le Маршрутка", об'їздивши найцікавіші куточки України. 

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На сторінках свого інстаграму зірка подякувала команді проєкту, який надихнув її на неймовірні творчі експерименти. Пісня написана у співпраці з відомим музичним продюсером Русланом Квінтою та українською співачкою та композиторкою Таяною.

Друзі, моя перша пісня вже на моєму ютубі! А що?! Досить співати в караоке… Спасибі Укравтодор. Без вас точно пісні не було б,
– написала зірка. 

Лірична пісня "Ями" розповідає романтичну історію кохання, на заваді якій стали звичайні "ями на дорогах та розведені мости". Шанувальники вибухнули хвилею захвату від першого сольного треку Лесі Нікітюк: "Вже на повторі, супер", "У вас чудовий голос! Давно час співати на сцені". Проте знайшлися й ті, кому не до вподоби творчі успіхи телеведучої. Хейтери зазначили, що не обов'язково кожній зірці вітчизняного шоу-бізнесу підкорювати сцену з власною музикою. 

Леся Нікітюк – Ями: слухайте пісню онлайн 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Леся Нікітюк Музика
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