Леся Нікітюк вперше показала свою квартиру: фото

Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк завершила облаштовувати своє помешкання. Зірка ділиться з підписниками подіями, які відбуваються у її житті і цього разу не робила винятку.

Українська знаменитість Леся Нікітюк довго робила ремонт у новій квартирі. Результатом спільної праці з дизайнерами та майстрами зірка поділилася на своїй сторінці в інстаграмі.

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На фото, які опублікувала Леся, вона разом із своїм домашнім улюбленцем Рафаелем позує на фоні новенького ремонту. зірка нарешті завершила облаштування домівки і, судячи зі світлин, неймовірно рада цьому. Вона поділилася знімками вітальні, спальні, кухні та ванної кімнати. Квартира телеведучої дуже стильна та затишна.



Леся Нікітюк зі своєю собачкою / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Нікітюк в новій квартирі / Instagram / @lesia_nikituk



Спальня Лесі Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk



Кухня Лесі Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk



Ванна кімната Лесі Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

Зазначимо, що у домашнього улюбленця блогерки Лесі Нікітюк є особиста сторінці в інстаграмі, на якій також було опубліковано фото з нового помешкання.

Сьогодні ми з господаркою спали в новому будинку,

– підписано фото.



Леся Нікітюк зі своєю собачкою Рафаелем / Instagram / @r.a.f.i.k_official