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Леся Нікітюк вперше показала свою квартиру: фото

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Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк завершила облаштовувати своє помешкання. Зірка ділиться з підписниками подіями, які відбуваються у її житті і цього разу не робила винятку.

Українська знаменитість Леся Нікітюк довго робила ремонт у новій квартирі. Результатом спільної праці з дизайнерами та майстрами зірка поділилася на своїй сторінці в інстаграмі. 

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На фото, які опублікувала Леся, вона разом із своїм домашнім улюбленцем Рафаелем позує на фоні новенького ремонту. зірка нарешті завершила облаштування домівки і, судячи зі світлин, неймовірно рада цьому. Вона поділилася знімками вітальні, спальні, кухні та ванної кімнати. Квартира телеведучої дуже стильна та затишна.

Леся Нікітюк
Леся Нікітюк зі своєю собачкою / Instagram / @lesia_nikituk

Леся Нікітюк
Леся Нікітюк в новій квартирі / Instagram / @lesia_nikituk

Спальня Лесі Нікітюк
Спальня Лесі Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

Кухня Лесі Нікітюк
Кухня Лесі Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

Ванна кімната Лесі Нікітюк
Ванна кімната Лесі Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

Зазначимо, що у домашнього улюбленця блогерки Лесі Нікітюк є особиста сторінці в інстаграмі, на якій також було опубліковано фото з нового помешкання. 

Сьогодні ми з господаркою спали в новому будинку,
– підписано фото. 

Собачка Лесі Нікітюк Рафаель
Леся Нікітюк зі своєю собачкою Рафаелем / Instagram / @r.a.f.i.k_official

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Леся Нікітюк
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