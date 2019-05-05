Леся Нікітюк вперше прокоментувала завершення колишніх стосунків

Популярна телеведуча Леся Нікітюк, відома за проектами "Орел и решка" та "Хто проти білявок?", зізналась, чому в неї не склались стосунки з бойфрендом. Від ЗМІ вона ретельно приховувала свого коханого, відтак після розриву теж не коментувала завершення роману.

У програмі "Світське життя" Леся Нікітюк вперше заговорила про завершення колишніх стосунків. Зірка жартома розповіла, що їй з коханим наврочили, тому й не вдалось зберегти почуття.

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"Я зарікаюся, ніколи не буду ляпати. Начепила дві шпильки. Все мовчу, щоб не зурочити", – з гумором зазначила Леся Нікітюк.

Зірка вирішила не коментувати, чи остаточно завершила той роман із загадковим "сусідом", однак вирішила розповісти про недоліки своєї популярності. За словами Лесі Нікітюк, публічність завжди стає на заваді міцним стосункам. Однак її слава не стала остаточною причиною розриву стосунків.

Публічність завжди буде однією з причин важких стосунків. Тому що коли ти десь відпочиваєш, люди, які навколо тебе, можуть налетіти і почати фотографувати. До цього звикнути звичайній людині дуже важко. Але це не основна причина розриву,

– додала Леся Нікітюк.

Наразі телеведуча є активним блогером та щодня публікує яскраві кадри зі своїх буднів. Саме на сторінці в Instagram Леся Нікітюк зізналась, що більше не зустрічається із загадковим чоловіком, якого вона називала "сусідом". Сталось це всередині лютого 2019 року.

"Ми розійшлись, як у морі кораблі", – написала у блозі Леся Нікітюк, додавши символічне фото, на якому постала сама на пляжі.