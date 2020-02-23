Леся Нікітюк вразила відвертістю на відпочинку: гаряче фото в купальнику

Популярна українська телеведуча як ніхто інший вміє знаходити час для плідної роботи на телебаченні та відпочинку. Фоловери Лесі Нікітюк лише й встигають спостерігати за зміною елітних курортів. Сама ж народна улюблениця добре знає смаки своєї аудиторії й не прогавить нагоду засвітити струнке тіло на сторінках свого інстаграму.

32-річна білявка лише нещодавно повернулася з Обʼєднаних Арабських Еміратів до прохолодного Києва. Проте знаменитість не стала довго виснажувати себе об'ємними теплими речами й знову вирушила в обійми сонця. Цього разу локацією для розкішного відпочинку став Єгипет.

Читайте також: Ізабель Гулар продемонструвала спокусливу фігуру у бікіні: гарячі фото

Компанію телеведучій складає її подруга співачка Лія Лі, яка й стає автором гарячого контенту у соціальних мережах Лесі Нікітюк. На чегровій пікантній світлині довгонога зірка позує у відвертому образі. Вона готова підкорювати пляжі у чорному бікіні на зав'язках з паєткми, яке підкреслює її пишний бюст. Для свого образу телеведуча також обрала легку прозору накидку.

Проте як і публічні виходи, так і буденні образи Лесі Нікітюк не обходяться без епатажу. Look вона доповнила великим капелюхом з леопардовим принтом, яка гармоніювала з невеликою сумочкою у тон. На тлі пальм та морських просторів білявка виглядала приголомшливо, дозволивши шанувальникам вкотре оцінити її струнке тіло.