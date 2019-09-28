Леся Нікітюк взяла участь в еротичній фотосесії: звабливе фото

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Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк вже давно привласнила собі образ "спокусниці", адже вона часто погоджується на відверті зйомки. Так, днями гаряча білявка показала фанатам результат зі ще однієї еротичної фотосесії.

Традиційно нове фото популярна ведуча Леся Нікітюк опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Варто нагадати, що у соціальній мережі за нею стежить понад три мільйони користувачів.

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Саме тому реакції у вигляді вподобань та коментарів на звабливе фото білявки не забарилися. "Дуже гаряче", "Вау", "Ого, Лесю", "Богиня", – такі та інші коментарі залишали прихильники Лесі Нікітюк під її світлиною.

Що цікаво, сама ведуча зазначила, що на сексуальному фото фотограф Віхтюк Оля побачила її справжньою. "Real me", – прокоментувала своє фото Леся, що в перекладі на українську означає "справжня я".

Тож, на фото Леся Нікітюк позувала серед поля, оголивши деякі частини тіла. На ній не було бюстгальтера, лише крихітні чорні трусики. Поверх спідньої білизни ведуча накинула пальто у стилі teddy bear. Її волосся було розпущене, а погляд млосно направлений у камеру.

Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

 

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Теги: LifeStyle Еротика Леся Нікітюк
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