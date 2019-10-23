Леся Нікітюк з гумором розповіла секрет своєї стрункості: відео

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Леся Нікітюк записала кумедне відео
Леся Нікітюк записала кумедне відео / Instagram / @lesia_nikituk

Телеведуча Леся Нікітюк вкотре зуміла розсмішити мережу. Зірка вирішила відповісти на популярне питання серед підписників, розкривши секрет своєї стрункості. Ролик був у стилі телеведучої – курйозним і шалено популярним.

Відповідне відео з'явилось на офіційній інстаграм-сторінці знаменитості. У ролику видно, як Леся Нікітюк бере калорійний бургер та курячі нагетси, нюхає їх та швидко їсть яблуко. 

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"Ну що, настав той час коли я хочу поділитися з вами своїм секретом схуднення. Це все авторська методика – "занюхування", – з гумором написала Леся Нікітюк.

Українська знаменитість створила ролик на підтримку особливого челенджу, який вона днями запустила у мережі. Леся Нікітюк закликала своїх прихильників зробити те, на що вони давно не наважувались, та підписати кадри зі своїми досягнення #TODAYIWILL.

Як відомо, на початку своєї кар'єри Леся Нікітюк не була такою стрункою. У шоу "Леся Здєся" зірка поставала у приталених вбраннях, в яких виднівся її неідеальний прес. Однак згодом телеведуча почала правильно харчуватись та займатись спортом. Вже у "Танцях з зірками 2018" Леся Нікітюк засвітила розкішні стрункі ноги та бездоганну талію. Насичений графік та посилені тренування також далися взнаки, тому тепер зірка підтримує свої форми завдяки ефективній дієті. 


Леся Нікітюк до і після схуднення / Скріншот з відео / Instagram / @lesia_nikituk

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини України Курйозні новини Леся Нікітюк
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