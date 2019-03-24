Леся Нікітюк заговорила про народження дитини і переїзд закордон: цікаві подробиці

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Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк намагається не афішувати подробиці особистого життя, однак наразі відомо, що зірка не перебуває у відносинах. Раніше зірка прикрасила обкладинку журналу Woman Magazine, у інтерв'ю якого розповіла, які планує побудувати стосунки з майбутнім обранцем.

В інтерв'ю виданню Леся зізналася, що, на її думку, "ідеальна сім'я – це коли один іншого покличе, а той, безсумнівно, прилетить".

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"Ідеальні стосунки – коли не коханці, а друзі, рідні душі. Дуже важливо, щоб світ однієї людини і світ іншого не лякав їх. Тоді буде комфорт", – пояснила вона.

Також Нікітюк додала, що у випадку народження дитини, вона хоче переїхати з малюком в іншу країну.

Якщо все буде добре в особистому житті, і я запланую дитину, то хотіла б перші 2-3 роки пожити з малюком в іншому кліматі. Щоб йому було легше адаптуватися. Багато дітей хворіють через клімат, і самі батьки від цього страждають. Якщо можна все спростити, чому б цього не зробити? Для того я і працюю багато – щоб можна було переїхати в іншу країну, і ніхто нічого не потребував,
– додала вона.

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Леся Нікітюк
Джерело: 24 Канал
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